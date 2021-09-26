Гороскоп на 27 сентября: почему этот день такой особый

Больше времени уделите семье. Позаботьтесь о создании уюта в доме. Фото: pixabay.com

27 сентября цените стабильность в отношениях. Не стоит искать внебрачных связей. Мимолетное удовольствие завершится семейным конфликтом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не возлагайте больших надежд на этот день, - говорит астролог. - Он пройдет спокойно и мало результативно. Не стоит настойчиво добиваться своего. Особенно если на пути к осуществлению желаемого возникает много препятствий. Больше времени уделите семье. Позаботьтесь о создании уюта в доме. Пригреет животное с улицы. Его появление в этот день на вашем пороге - это хороший знак. Это особый день. Все добро будет возвращаться к вам сторицей. Будьте щедрыми и отзывчивыми".

Овен

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на благотворительные дела. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Телец

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Близнецы

Доходы понемногу расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованию своего имущества. Покупайте товары для путешествия и туризма.

Рак

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Лев

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Дева

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не удовлетворять вас. Следите за движением денег.

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Весы

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные приработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

Скорпион

Этот день не принесет существенных доходов. Подписание важных финансовых сделок отложите до конца недели.

Стрелец

Будут ощущаться некоторые финансовые ограничения. Но ежедневные расходы ваши доходы будут покрывать полностью. Отказаться стоит только от крупных покупок.

Козерог

Подарков ожидать следует. Деньги принесет упорный труд. Вкладывайте средства в расширение бизнеса. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Водолей

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Следите за изменением размера текущих расходов.

Рыбы

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Астролог сделала удивительный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября.