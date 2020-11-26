Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех

Это неблагоприятное время для торговли. Зато людям рабочих профессий повезет. Фото: pixabay.com

27 ноября - удачный день для внедрения новых проектов и открытия собственного дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Кто рано встает, тому Бог дает, - говорит астролог. - Не забывайте об этом в пятницу. Это неблагоприятное время для торговли. Зато людям рабочих профессий повезет. Предложат более выгодные условия труда, своевременно будут выплачивать заработную плату. Пересаживайте комнатные цветы. Начинайте новый курс лечения. Хорошо будут помогать рецепты народной медицины. Конец осени принесет финансовое процветание и успех Ракам, Девам, Весам и Скорпионам".

Овен

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Телец

Расходы не будут покрываться доходами. Старайтесь стабилизировать ситуацию. Не стоит заниматься вопросами купли-продажи недвижимости. Выгодных предложений мало.

Близнецы

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Не одалживайте людям деньги.

Рак

Ожидается поступление доходов. Удачно воспользоваться ими вы не сможете. Подождите с принятием решения по их распределению. Денежные переводы могут задерживаться.

Лев

Уровень заработка не будет соответствовать вашим требованиям. Но с поисками новой работы надо подождать. Дельных предложений не будет. Куплена электроника не будет служить долго.

Дева

Рассматривайте возможность участия в новых финансовых проектах. Но в этот день нельзя делать первых взносов. Осуществляйте только ежедневные выплаты.

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Весы

Будет удерживаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя обновкой.

Скорпион

Начните рабочий день раньше. Он обещает быть прибыльным. Берегите свои вещи от повреждения в публичных местах.

Стрелец

Сделайте желаемые покупки до обеденного часа. Вечерние переговоры по финансовым вопросам лучше отменить. Вашей невнимательностью попытаются воспользоваться мошенники. Бодрствуйте.

Козерог

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Водолей

В погоне за прибылью вы теряете чувство реальности. Не дайте себя обмануть. Сотрудничайте с надежными давними партнерами.

Рыбы

Непродуманная экономическая политика может вскоре превратиться в финансовый кризис. Рисковать не время. Деньги тают просто на глазах.

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