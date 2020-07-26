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понедельник, 27 июля 2020 07:00

Гороскоп на 27 июля: чего нельзя делать в последний понедельник месяца

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Гороскоп на 27 июля: чего нельзя делать в последний понедельник месяца
Это день испытаний для руководителей. Ошибки, допущенные в этот день, будут трудно исправляться. Фото: pixabay.com

27 июля природное любопытство будет толкать людей на поиски приключений. Открывайте для себя новые земли. Расширяйте горизонты своих познаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Создавайте смелые проекты, воплощайте в жизнь свои мечты, - говорит астролог. - Вот только довести дела до конца в этот день будет трудно. Поэтому начинайте то, что не требует быстрого завершения. Это день испытаний для руководителей. Ошибки, допущенные в этот день, будут трудно исправляться. Они могут стоить вам должности. Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Ни к чему хорошему это не приведет. Мудрее будет вовремя смолчать или корректно выйти из неприятного разговора".

Овен

Есть опасность усложнить свое материальное положение. Избегайте финансового риска. Соглашаться на сотрудничество с новыми партнерами не время. Не покупайте товары в рассрочку.

Телец

Все деньги пойдут на хозяйственные нужды. Пополнение кармане не ожидается. Могут быть убытки из-за небрежного отношения к своим вещам.

Близнецы

Самостоятельно обеспечить необходимый размер прибыли не получится. Работа в команде принесет лучший заработок.

Рак

Будет ощущаться дефицит средств. Даже заработанное получить на руки будет проблематично. Купленные в этот день вещи быстро испортятся.

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Лев

Размер прибыли будет меньше ожидаемого. Выясните причины такого снижения. Это может быть ошибка. Не покупайте драгоценностей.

Дева

Бодрствуйте во время проведения обменных операций. Остерегайтесь мошенничества. Преградой вашего финансового успеха будут конкуренты по бизнесу.

Весы

На добрые заработки рассчитывать не стоит. Определенные финансовые ограничения заставят вас экономить. Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам.

Скорпион

Не пытайтесь заработать на проведении операций с недвижимостью. Хороших предложений не будет. Только потеряете силы и время.

Стрелец

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Налички не хватает на покрытие необходимых расходов. Не переживайте. Вскоре ситуация изменится к лучшему.

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Козерог

Поступят выгодные финансовые предложения. Рассматривайте каждое из них. Но в этот день не подписывайте соглашений и не делайте взносов. Чуть позже вы сможете значительно повысить свои доходы.

Водолей

Размер прибыли останется весьма скромным. Одно за другим будуть возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте собственноручно все расчеты.

Рыбы

Вас не будет удовлетворять способ расчета за выполненную работу. И придется мириться с условиями руководства. Альтернатив не будет. Искать подработки не стоит.

Неделя с 27 июля по 2 августа станет плодотворной для людей, которых не пугают неудачи.

Автор: Gazeta.ua
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