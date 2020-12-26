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воскресенье, 27 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами

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Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Многое будет получаться. Рядом будут любимые, которые всегда готовы выслушать, поддержать и понять. Фото: pixabay.com

27 декабря - удачный день для общения в дружеской компании. Забудьте о хлопотах. Встретьтесь с теми, с кем хотите поддерживать прочные отношения в следующем году. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Время подводить итоги и строить планы на следующий год, - говорит астрологиня. - Многое будет получаться. Рядом будут любимые, которые всегда готовы выслушать, поддержать и понять. Не стоит ждать лучшего случая, чтобы сказать друг другу о своих чувствах. Овнам и Девам будут объясняться в любви. Тельцов и Весов начнут засыпать комплиментами. Загадывайте желание. Ваши мечты будут сбываться легко. Наслаждайтесь тем, что имеете".

Овен

Уладить недоразумение с милыми поможет неожиданный посредник. Отношения с любимыми могут круто измениться к лучшему.

Телец

Посвятите субботу решению собственных проблем. Лучше пройдут свидания, запланированные на обед. Любимые приятно удивят.

Близнецы

Покорить чье сердце вы не сможете. Поэтому не теряйте времени на поиски приключений. Вас ждет увлекательное общение с друзьями.

Рак

Любимые будут избегать откровенных разговоров. Не заставляйте их лгать или оправдываться. Воздержитесь от комментариев в их адрес.

Лев

Оставайтесь в эти дни дома. Принимайте гостей. Займитесь любимыми делами. Не ищите себе лишних хлопот.

Дева

Не будьте слишком легковерными. Особенно если окружающие легкие на обещания. Вы рискуете просидеть выходные в ожидании этих обещаний.

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Весы

Спланируйте свои дела на воскресенье заранее. Экспромт получится неудачным. Не пытайтесь личное втиснуть между деловыми встречами.

Скорпион

С головой погрузитесь в реализации совместного с партнерами проекта. Это будет интереснее романтического свидания.

Стрелец

Родные не дадут вам вспомнить о собственных нуждах. Все время вы будете заниматься чужими делами. Больше внимания уделите детям.

Козерог

Партнеры не будут откровенными. Они начнут держаться неожиданно холодно. Могут забывать о ваших интересах и предпочтениях. Имейте альтернативные планы на выходные.

Водолей

Игривое настроение милых будет положительно влиять на вас. Выходные обещают быть интересными. Будьте легкими на подъем.

Рыбы

На диване перед телевизором вы лежать не захотите. Поэтому заранее выберите направление для путешествия с семьей и друзьями. Хорошо восстановит силы поход на выставку или в театр.

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