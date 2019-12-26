Гороскоп на 27 декабря: какой будет последняя пятница года

Читайте любимые книги. Смотрите приятный фильм. Фото: astrozodiac.net

27 декабря - день оптимистического настроения. И поводов для этого искать не придется. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не будут давить долги и обязательства. Некоторые проблемы отпадут сами по себе, - говорит астролог. - Можно будет позволить себе расслабиться в уютном кафе после рабочего дня. Читайте любимые книги. Смотрите приятный фильм. Не торопитесь. Насладитесь временем затишья в бурном потоке ежедневных событий".

Овен

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Телец

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи, а карманы опустеют.

Близнецы

Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Не отказывайте родным в материальной поддержке. Ваши дела идут хорошо.

Рак

Средств хватает на осуществление необходимых покупок и работ по дому. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

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Лев

Увеличивается список расходов, но имеющихся средств хватает на их покрытие. Беспокоиться о недостатке денег не надо. Внимательно считайте.

Дева

Проблем с деньгами не будет, однако не желательно делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

Весы

Заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Скорпион

Неожиданных расходов потребует дом. Вашей экономике необходимы дополнительные финансовые вливания. Подумайте о возможном расширении своей деятельности.

Стрелец

Ваши финансовые возможности ограничены. Берегите свои вещи от повреждения. Увеличатся расходы на нужды детей.

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Козерог

Не носите с собой чрезмерной суммы денег. Вы не заметите, как потеряете часть из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Водолей

Поступят ожидаемые деньги. Оплатите только необходимые счета. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.

Рыбы

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствуйте повышению своего материального обеспечения. Вечером придется выбирать между отдыхом и работой.

Неделя с 23 по 29 декабря будет непростой. Она потребует от людей сосредоточенности, терпения и настойчивости.