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Гороскоп на 23-29 декабря: как пережить последнее солнечное затмение этого года

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Гороскоп на 23-29 декабря: как пережить последнее солнечное затмение этого года
Чтобы пережить это время без хлопот и потерь, лучше уйти в отпуск. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 23 по 29 декабря будет непростой. Она потребует от людей сосредоточенности, терпения и настойчивости. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В среду месяца не будет видна на небе. В четверг состоится последнее солнечное затмение этого года, - говорит астролог. - От этого начнется 2-недельный сезон затмений, который продлится до 10 января. Мало кто сейчас думать головой, потому натворит глупостей. Чтобы пережить это время без хлопот и потерь, лучше уйти в отпуск. Позвольте себе расслабиться, слушайте приятную музыку".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не медлите с принятием решений. Судьба хранит вас от худшего сценария. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не забывайте о людях, которые рядом. Им понадобится ваша поддержка.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Становитесь упрямым и настойчивым. Вас трудно будет убедить в чем-то. Заработки - высокие, но существующих средств не хватает на обеспечение всех потребностей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Помните о последствиях своих действий. Будете иметь на руках небольшую сумму. Удачно распорядиться наличными будет трудно. Расходы к Рождественскому столу разделите с родными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Ищите человека, который может вас выслушать, понять, дать совет. Самостоятельно достичь чего-то будет сложно. Заработки будут поступать вовремя, но исчезать бесследно.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Первое впечатление о новом знакомом окажется ошибочным. Не упустите возможность приобрести еще одного друга. Подождите с визитом к стоматологу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Денег в кошельке достаточно. Кризисного периода не почувствуете. Свидание и интимная переписка будут отвлекать от работы. С головой погрузитесь в новые любовные приключения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отложите любые дела в среду и четверг. Не допускайте финансового риска. Любимые будут сосредоточены на своей работе. Не пора думать об увеличении семьи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вкладывайте средства в коллективные проекты. Индивидуальные – будут приводить к снижению заработков. Зря преувеличивайте семейные неурядицы и критикуете любимых.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не спешите что-либо добиться своего. Следите за финансовой ситуацией в стране. Вы крепко будете стоять на ногах.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Успехи на работе будут добавлять уверенности в завтрашнем дне. Не допускайте гордыни. Затмение происходит в вашем знаке. Действуйте осторожно и следите, куда направляет судьба.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хорошо думайте над решениями, которые принимаете. Тогда не придется сожалеть о последствиях. Искать дополнительную подработку не стоит, как и занимать кому-то свои деньги.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

С грустью будете наблюдать, как одна за другой мимо проходят возможности. Не переживайте. Все, что должно быть вашим, получите позже. Радуйтесь тому, что имеете.

Рыбам в 2020 году не стоит слишком много времени уделять решению семейных конфликтов или поиску своей пары. Важнейшие события будут происходить на работе.

Автор: Gazeta.ua
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