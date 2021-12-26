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понедельник, 27 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 27 декабря: какие неожиданности готовит последняя неделя года

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Гороскоп на 27 декабря: какие неожиданности готовит последняя неделя года
Не игнорируйте подсказки судьбы, прислушивайтесь к интуиции. Фото: pixabay.com

27 декабря – напряженный день. Пожалеет тот, кто будет торопиться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается опасность аварий на производстве и автодорогах, – говорит астролог. – Проведите его по возможности пассивно. Больше наблюдайте. Не проявляйте инициатив. Полезную информацию получите из неожиданного источника. Не игнорируйте подсказки судьбы, прислушивайтесь к интуиции. Не следует обращаться с жалобами к начальству. Вы можете помешать своей карьере. Начало продолжительного путешествия лучше отложить до следующей недели. Ложитесь спать до полуночи. Последняя неделя года станет богатой неожиданностями. Вам предложат новую работу, повысят зарплату или отблагодарят за добросовестный труд премией".

Овен

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже – не значит лучше. Не делайте долгов.

Телец

Сохраняется средний уровень заработка. Не возлагайте больших надежд на этот день. Попытайтесь уменьшить прожиточные расходы.

Близнецы

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Покупать компьютеры и средства связи не следует.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Не лучшее время для покупки бытовой техники.

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Лев

Проблемы будут скапливаться. Некоторые будут казаться безысходными. Дайте себе время на размышления. Наблюдайте за ситуацией. Избегайте активных действий. Потому что потери будут неизбежны.

Дева

Финансовая ситуация остается критичной. Поступления прибыли не ожидается. Оформлением унаследованной собственности займитесь в конце недели.

Весы

Отложите проведение крупных банковских операций. Работайте с информационными источниками. Минимизируйте расходы. Следите за изменениями на рынке.

Скорпион

Ждите перспективных финансовых предложений. Впоследствии благодаря им уровень доходов значительно повысится. Но в этот день заработки будут скромными.

Стрелец

Ради улучшения материального положения в будущем следует пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои экономические перспективы.

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Козерог

Произведите ревизию своих активов. Тщательно спланируйте основные расходы на месяц вперед. Учтите заметное уменьшение дохода.

Водолей

Средств будет хватать не только для оплаты текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе внеплановые покупки.

Рыбы

Впереди непростой финансовый период. Позаботьтесь о защите капитала. Не берите на себя дополнительные материальные обязанности.

Как подготовиться к Новому году, чтобы угодить хозяину 2022 года.

Автор: Gazeta.ua
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