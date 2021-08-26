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пятница, 27 августа 2021 07:00

Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть

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Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Не рассчитывайте на откровенные диалоги. Хватит принимать на веру обещания и соблазнительные предложения. Фото: pixabay.com

27 августа имейте дело с проверенными надежными партнерами. Люди будут склонны вести двойную игру. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще будут встречаться бесстыжие лжецы, - говорит астролог. - Не рассчитывайте на откровенные диалоги. Хватит принимать на веру обещания и соблазнительные предложения. Неблагоприятное время для начала судебного дела. Оно затянется надолго. Сейчас бесполезно садиться на диету. Быстрого результата ждать не стоит. Нельзя худеть Овнам, Скорпионам и Козерогам. Ваша пищеварительная система не готова к этому".

Овен

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Телец

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. В вашем распоряжении ограниченное количество денег.

Близнецы

Средств хватает на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений не будет. Купленные товары не удовлетворят своим качеством.

Рак

Через аварийные ситуации на дорогах и в быту резко увеличится отток средств. Попробуйте обойтись собственными средствами. Одолженные у людей деньги вернуть вовремя не сможете.

Лев

Основная прибыль не будет покрывать текущие расходы. Может ощущаться дефицит средств. Ищите дополнительные источники заработка.

Дева

День удачного решения финансовых проблем. Завершайте начатые дела. Рассчитайтесь за предоставленные услуги. Крупных покупок не делайте.

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Весы

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Выполнить их будет сложно. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Потерянное не вернется.

Скорпион

Незначительные денежные поступления разойдутся на уплату задолженностей. Увеличатся расходы на нужды семьи. Экономьте.

Стрелец

Не пытайтесь любой ценой заработать больше денег. Вы можете потерять больше, чем приобретете. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

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Козерог

Для увеличения доходов придется приложить немалые усилия. Легких денег не будет. Поэтому не помешает умение экономно вести хозяйство.

Водолей

Финансовые проблемы понемногу отступают. Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не допускайте задолженностей. Вовремя оплачивайте счета.

Рыбы

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
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