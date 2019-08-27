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вторник, 27 августа 2019 07:00

Гороскоп на 27 августа: что принесет последний вторник лета

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Гороскоп на 27 августа: что принесет последний вторник лета
Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Фото: stb.ua

Во вторник 27 августа будьте готовы к непредвиденному развитию событий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поступки окружающих будут казаться нелогичными. Эмоциональные порывы будут мешать действовать взвешенно и продуманно, - говорит астролог. - Не довольствуйтесь устными договоренностями с партнерами. Все договоры оформляйте официально. Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам".

Овен

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного расслабиться.

Телец

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Поступки милых будут казаться нелогичными.

Близнецы

Вы сможете сделать много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

Рак

Торговые операции будут проходить неудачно. Бодрствуйте во время проведения денежных расчетов. Любимые не смогут много времени посвятить вам. Они будут постоянно исчезать по своим делам. Отнеситесь к этому с пониманием.

Лев

Изменений к лучшему не ожидается. Следите за оформлением финансовых бумаг. Не тратьте время на выяснение отношений с окружающими. Делитесь с ними своим хорошим настроением.

Дева

Профессиональный успех скажется на ваших заработках. Сетовать на недостаток средств не придется. Может раздражать нерешительность любимых. Но подталкивать их к активным действиям не стоит.

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Весы

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Скорпион

Дарите цветы любимым. Приглашайте их на концерты и в кино. Ваши усилия не будут напрасными. Партнеры будут отвечать взаимностью.

Стрелец

Деньги не будут держаться кармане. Соглашайтесь на дополнительный заработок. Переутомление будет вызывать дрожь в руках. Не допускайте недосыпания.

Козерог

Для воплощения крупных проектов придется искать спонсоров. Переписка с приятными людьми сделает вашу жизнь ярче. Пишите теплые сообщение любимым. Будьте щедрыми на комплименты.

Водолей

Не вызывает ревности у любимых. Это навредит вашим отношениям. Не употребляйте продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Активизируются язвенные процессы.

Рыбы

Экономить не придется. Ваш кошелек станет полным. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам. Партнеры будут заботиться прежде всего о своих интересах. Не настаивайте лишний раз на встрече. Свидание не будут носить романтического характера.

Неделя с 26 августа по 1 сентября идеально подходит для того, чтобы подводить итоги. Легко будет бросить курить и спланировать то, что хотите успеть осенью.

Автор: Gazeta.ua
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