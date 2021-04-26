Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период

Отложите поход по магазинам на пару дней. Купленные в этот день вещи не будут носиться. Фото: pixabay.com

27 апреля умейте прощать любимым неуместные слова и поступки. Тогда быстрее сможете снова объясниться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день мелких разочарований, - говорит астрологиня. - Не желательно браться за новые дела. Договоренности с любых вопросов не будут окончательными. Будет возникать много проблем с транспортными перевозками. Прогнозируется увеличение ошибок в расчетах. Отложите поход по магазинам на пару дней. Купленные в этот день вещи не будут носиться. Благоприятный период наступает для Тельцов, Раков и Скорпионов".

Овен

Желание и возможности не будут совпадать. Солидных прибылей не ожидается. Заниматься приобретением вещей для создания собственного солидного имиджа не следует. Экономьте.

Телец

Ожидается улучшение финансовой ситуации. Не снижает темпа работы. Беритесь за подработку. Заботьтесь о поддержании престижа своей фирмы.

Близнецы

Участвовать в распродажи не следует. Большого финансового выигрыша от этого не получится. Но денег в кошельке и без этого хватает.

Рак

К основному заработку приложатся премиальные. Не спешите раньше уходить с работы. Наиболее плодотворной будет работа в вечерние часы.

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Лев

Небольшие денежные поступления существенно не повлияют на ваш бюджет. Придется воспользоваться отложенными сбережениями. Продолжается сложный финансовый период.

Дева

Осуществить все запланированные покупки не удастся из-за нехватки средств. Финансовая ситуация несколько усложняется. Однако чаще будут случаться нужные товары за умеренной ценой.

Весы

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Часть заработанного придется отдать. Подумайте о разумное распределение имеющихся денег.

Скорпион

Доходы будут стабильно расти. Больше денег будет приносить работа в вечернее время. Можно будет позволить себе солидные расходы. Займитесь страхованием собственного имущества.

Стрелец

Критический период проходит. Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не спешите тратить заработанное.

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Козерог

Дефицита денег не будет, однако они слишком быстро разойдутся. Отложите некоторую сумму заработанных средств. Позже этот запас пригодится.

Водолей

Ожидается приход денег на банковские счета. Пока что получить их на руки не удастся. Заключение новых финансовых сделок отложите.

Рыбы

Не планируйте важных финансовых операций. Завершайте начатые дела. Заранее позаботьтесь о покупках, чтобы не переплачивать за срочность.

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