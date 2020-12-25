Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года

Организму не хватает влаги. Пейте негазированную чистую воду. Фото: pixabay.com

26-27 декабря - последние выходные 2020 года. Провести их следует в кругу родных и друзей. Вспомните вместе, через что пришлось пройти, что сделало вас сильнее и мудрее. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не стоит щедро раздавать обещания, - говорит астрологиня. - Обстоятельства помешают сдержать слово. Хвастливые люди попадут в неловкое положение. Больше времени уделите физической работе. Старайтесь не вступать в споры, чтобы не нажить себе врагов. Богаче эти выходные сделают Овнов, Скорпионов и Водолеев. Организму не хватает влаги. Пейте негазированную чистую воду. Приобретение новой одежды и обуви отложите до следующей недели".

Овен

Используйте возможность заработать деньги даже во время отдыха. Фортуна в эти дни на вашей стороне. Только не стоит покупать бытовую технику.

Телец

Обстоятельства будут способствовать реализации ваших замыслов. Даже при наличии финансового дефицита вы сможете приобрести все необходимое.

Близнецы

В вашем распоряжении не будет больших сумм. Но и ощущение ограниченности в финансах тоже не будет. В целом удачно будут сочетаться возможности и потребности.

Рак

Ожидаются неожиданно большие убытки. Не выезжают далеко от дома на выходные. Не позволяйте себе участия в азартных играх.

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Лев

Денежных поступлений не будет. Позаботьтесь об улучшении жилищных условий. Обновите интерьер своего дома. Избавьтесь от лишнего хлама.

Дева

Старайтесь не выходить за рамки своих финансовых возможностей. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Обстоятельства будут диктовать свои условия.

Весы

Деньги будут водиться в кармане. Но от некоторых планов на них вам придется отказаться. Вашей помощи будут нуждаться родные.

Скорпион

Вы дойдете до выходных с положительным финансовым балансом. Не отвергайте возможность заработать и в эти дни. Занимать людям деньги не стоит. Вернуть их обратно будет непросто.

Стрелец

В течение недели деньги поступали регулярно, но они не держались ваших рук. Такая тенденция сохраняется и на выходные. Избегайте чрезмерных расходов.

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Козерог

Возможности осуществить крупные покупки не будет. Однако несколько мелких удач будут способствовать хорошему настроению. В воскресенье вечером ждите приятный подарок.

Водолей

Суббота займет много денег на неотложные нужды семьи. Могут понадобиться средства для поддержания здоровья кого-то из близких. Не планируйте расходов заранее.

Рыбы

К следующему существенному приходу финансов осталось несколько дней. Подождите с реализацией грандиозных планов. В эти выходные придется выбирать экономичные формы отдыха.

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