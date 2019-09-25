Гороскоп на 26 сентября: чего нельзя делать в этот день

Не спешите распространять сенсационные новости. Они могут оказаться выдумкой. Фото: astrozodiac.net

26 сентября заметно снижается работоспособность. Об этом Gazeta.ua рассказал астролог Елена Максимова.

"Старайтесь не работать до истощения. Экономьте силы, - говорит астролог. - Действия людей в этот день будут выходить за рамки логики. Могут нарушаться обещания. Активизируются злые языки. Сохранять эмоциональное равновесие будет непросто. Не спешите распространять сенсационные новости. Они могут оказаться выдумкой. Продолжается период повышенной аварийности на дорогах. По возможности меньше времени проводите за рулем. Нельзя открывать новые банковские счета, брать кредиты, давать задаток за авто и недвижимость".

Овен

Не попадайте под имущественную зависимость. Отложите заключения финансовых сделок до следующей недели. Берегите вещи от повреждения. Будьте осторожны на дороге.

Телец

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком. Увлечетесь перепиской с новым знакомым. Поддержите этот диалог. Он будет имет неожиданное продолжение.

Близнецы

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается. Не лучший день для свидания. Собеседники вас часто будут прерывать. Почувствуете напряжение в отношениях.

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Рак

Критический период проходит. Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от подработки. Вы с близкими будете говорить на разных языках. Поэтому займитесь каждый своими делами. Оставайтесь по возможности в хорошем настроении.

Лев

Наступает решающий момент для определения вашего будущего. В этот день лучше говорить о любви. Повышается ломкость костей. Предупреждайте возможное падение. Досадная случайность может привести к гипсу. Напомнят о себе травмы колен.

Дева

Попробуйте преодолеть плохое настроение. Вечером устройте небольшой семейный праздник. Повод для этого долго искать не придется. Обращайте внимание на побочные эффекты от лекарств. Они могут проявляться сильнее. Плохо будут выводиться токсины из организма.

Весы

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести.

Скорпион

В вашем доме не будет покоя. Воздержитесь от ультиматумов и обвинений в адрес любимых. Сделайте что-то приятное для родных. Не проводите весь день на ногах. Чаще отдыхайте. Носите удобную обувь.

Стрелец

Появится шанс вернуть дела к лучшему. Не пропустите благоприятного случая. Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Любимые будут раздражены. Не стоит их воспитывать. Найдите нейтральные темы для разговора.

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Козерог

Без помощников вам не заработать достаточно денег. Привлекайте к сотрудничеству надежных партнеров. Брать кредиты не желательно. Они станут обузой.

Водолей

В кармане достаточная сумма денег. Ждите дополнительный доход утром. Покупать недвижимость и выполнять ремонтные работы дома опасно. Это обойдется дорого.

Рыбы

Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Договоренности по финансовым вопросам позже будут пересматриваться. Не одалживайте людям денег. Не пора знакомиться с родителями любимых. В этот день вы не произведете на них приятного впечатления. Теплого разговора не получится.

28 сентября вечером будет Новолуние. Не спешите сделать все и сразу. Мало что удастся. Астролог назвала знаки, которым эта неделя принесет любовь и деньги.