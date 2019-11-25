Гороскоп на 26 ноября: в чьих карманах станет больше денег

Звезды будут способствовать изобретателям. В течение дня будут рождаться оригинальные технические решения. Фото: astrozodiac.net

26 ноября мало кому можно доверять. Обстоятельства будут мешать сдержать слово даже ответственным людям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Скептики неоднократно убедятся в правильности своего мировоззрения, - рассказывает астролог. - Воздержитесь от распространения сплетен. Поставите себя в неловкое положение. Звезды будут способствовать изобретателям. В течение дня будут рождаться оригинальные технические решения. Следите за качеством и сроком реализации продуктов. Увеличится количество пищевых отравлений. Больше денег станет в карманах Раков, Скорпионов, Козерогов, Водолеев и Рыб".

Овен

Увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет. Милые будут нуждаться в дружеской поддержки с вашей стороны. Помогите им преодолеть растерянность. Прислушайтесь к их желаниям.

Телец

Деньги будут даваться нелегко. Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя.

Близнецы

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметной прибыли тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать. Оставайтесь трезвыми. Хмель и беззаботное настроение могут подтолкнуть к фатальным действий.

Рак

Подоходный день. Должники могут вернуть вам деньги. Купленные товары будут служить долго. Не стоит открывать новых счетов.

Лев

Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Отложите распределение наследственности. Не покупайте недвижимости.

Дева

Масса мелких недоразумений приведет к раздражению. Вечером вам трудно будет оставаться спокойными. Обходите неприятные темы во время разговоров с близкими.

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Весы

На ежедневные расходы денег хватает. Планировать путешествия не следует. Оно обойдется неоправданно дорого. Некоторые из окружающих захотят поссорить вас с любимыми и родителями. Не верьте услышанному.

Скорпион

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Тревожным предчувствием верить не стоит. Любимые относятся к вам очень хорошо.

Стрелец

Сведите к необходимому минимуму финансовой деятельности. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться на штрафные санкции. Объективно оценить своего собеседника вы не сможете. Поэтому в этот день не старайтесь найти партнера своей мечты.

Козерог

Завершайте начатые дела. Заработанные деньги поступят полностью. Не спешите их тратить. Пополните свои сбережения.

Водолей

Поступит ожидаемая сумма. Новые финансовые предложения не спешите принимать. Вряд ли они окажутся интересными. Не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе.

Рыбы

Вторая половина дня принесет хорошую прибыль. Используйте возможность значительно повысить свои доходы. У вас может появиться влиятельный спонсор.

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