Гороскоп на 26 мая: как пережить Лунное затмение

26 мая не глядите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких людях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"После полудня состоится Лунное затмение, - говорит астролог. - Начинается двухнедельный сезон затмений. Это время не способствует началу новых проектов или строительству. Не стоит планировать командировки и важные переговоры. Отложите наиболее ответственные дела до середины июня. Люди плохо будут слышать друг друга, поэтому могут часто ворчать. Будет подводить техника. Это может навредить работе. Для общения с руководством желательно подобрать более подходящее время. Старайтесь не попадать под горячую руку шефа. Не покупайте новой одежды".
Овен
Длительное пребывание дома будет подавлять. С партнерами диалог не состоиться. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой общества.
Телец
Воздержитесь от обсуждения чужих семейных проблем в кругу своих друзей. Все сказанное вами может обернуться против вас.
Близнецы
Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.
Рак
Будьте мягче при общении с близкими. Вам не нравятся их сантименты, а им - ваша категоричность.
Лев
Давние партнеры не будут иметь проблем в общении. Труднее будет найти общий язык молодым парам. Будьте терпеливыми.
Дева
Серьезных финансовых проблем не предвидится. Но времена процветания еще не наступили. Не стоит сметь деньгами. Откладывайте денежный запас.
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Весы
Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссов.
Скорпион
Старайтесь достичь внутреннего равновесия. Ваша подавленность будет беспокоить любимых. Они и сами этого дня не смогут избавиться внутренней тревожности.
Стрелец
Будут возникать недоразумения с соседями. Попробуйте решить проблемные вопросы мирным путем.
Козерог
Отказываться от свидания не стоит. Даже если ближе к вечеру вы будете чувствовать усталость. Любимые вернут вам бодрость.
Водолей
Помните о своей эмоциональную уязвимость. Не обижайтесь на резкие высказывания со стороны партнеров. Они без лирического настроения.
Рыбы
Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Небольшое приложение к основному заработку не будет лишним.
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