Гороскоп на 26 мая: как пережить Лунное затмение

Начинается двухнедельный сезон затмений. Это время не способствует началу новых проектов или строительству. Фото: pixabay.com

26 мая не глядите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких людях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После полудня состоится Лунное затмение, - говорит астролог. - Начинается двухнедельный сезон затмений. Это время не способствует началу новых проектов или строительству. Не стоит планировать командировки и важные переговоры. Отложите наиболее ответственные дела до середины июня. Люди плохо будут слышать друг друга, поэтому могут часто ворчать. Будет подводить техника. Это может навредить работе. Для общения с руководством желательно подобрать более подходящее время. Старайтесь не попадать под горячую руку шефа. Не покупайте новой одежды".

Овен

Длительное пребывание дома будет подавлять. С партнерами диалог не состоиться. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой общества.

Телец

Воздержитесь от обсуждения чужих семейных проблем в кругу своих друзей. Все сказанное вами может обернуться против вас.

Близнецы

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.

Рак

Будьте мягче при общении с близкими. Вам не нравятся их сантименты, а им - ваша категоричность.

Лев

Давние партнеры не будут иметь проблем в общении. Труднее будет найти общий язык молодым парам. Будьте терпеливыми.

Дева

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Но времена процветания еще не наступили. Не стоит сметь деньгами. Откладывайте денежный запас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок

Весы

Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссов.

Скорпион

Старайтесь достичь внутреннего равновесия. Ваша подавленность будет беспокоить любимых. Они и сами этого дня не смогут избавиться внутренней тревожности.

Стрелец

Будут возникать недоразумения с соседями. Попробуйте решить проблемные вопросы мирным путем.

Козерог

Отказываться от свидания не стоит. Даже если ближе к вечеру вы будете чувствовать усталость. Любимые вернут вам бодрость.

Водолей

Помните о своей эмоциональную уязвимость. Не обижайтесь на резкие высказывания со стороны партнеров. Они без лирического настроения.

Рыбы

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Небольшое приложение к основному заработку не будет лишним.

Астролог рассказала, когда ждать на первое Лунное затмение 2021 года.