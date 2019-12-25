Гороскоп на 26 декабря: как пережить солнечное затмение

Спонтанно принятые решения придется позже отменять. Фото: astrozodiac.net

26 декабря состоится солнечное затмение. Не полагайтесь на интуицию в этот день. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Спонтанно принятые решения придется позже отменять. Чаще будут наблюдаться вспышки неконтролируемых эмоций, - говорит астролог. - Чтобы пережить солнечное затмение без проблем, не планируйте слишком много дел в четверг. Производительность труда будет низкой. Откажитесь от больших физических нагрузок. Особенно могут беспокоить дети подросткового возраста. Объясниться с ними будет трудно. На запрет они не будут реагировать. По возможности отложите воспитательные меры к выходным".

Овен

Ожидайте весть от дорогого вам человека. Именно в этот вечер может восстановиться утраченное некогда общения.

Телец

Любимые откликнутся на ваши чувства. Будьте настойчивыми, но не навязчивыми.

Близнецы

У вас есть реальные шансы значительно улучшить свое материальное положение. Однако не спешите планировать расходы. Приход налички может задержаться.

Рак

Старайтесь не нарушать равновесие в отношениях с партнерами. Реагируйте терпеливо на их поступки. Будьте великодушны.

Лев

На хороший заработок рассчитывать не стоит. Но и без денег вы не будете сидеть. Не тратьте деньги на развлечения. Вечер принесет желаемую гармонию в отношениях с дорогими людьми.

Дева

Напомнят о себе старые долги. Найдите способ отменить задолженность. Возможна дополнительная потеря денег из-за детских шалостей.

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Весы

Сделайте наиболее важные расчеты до обеденного перерыва. Вечером финансовые вопросы будут решаться не в вашу пользу. Следите за своими словами.

Скорпион

Деньги придут вовремя. Дефицита бюджета не будет. Предоставьте материальную поддержку старшим членам семьи. Проведите с любимыми приятный вечер.

Стрелец

Не следует смеяться над влюбленным в вас человеком. Это будет больно для него. Относитесь с уважением к чужим чувствам. Иначе в подобную ситуацию можно попасть самим.

Козерог

Не поддерживает обременительных отношений. Это будет утомляет вас и партнера. Расширяйте круг общения. Вскоре встретите свою судьбу.

Водолей

Самые удачные финансовые шаги придутся на утро. Вечером не ходите по магазинам. Зря потеряете время и деньги. Мечты о высоких чувствах будут разбиваться вновь через обыденность.

Рыбы

Финансовые дела идут вверх. Получите выгодные денежные предложения. Будьте щедрыми на слова благодарности любимым. Великодушно прощайте им несдержанность.

В ночь с 31 декабря на 1 января сильнейшими будут Марс, Сатурн, Луна и Венера. Отъезжать далеко от дома нельзя с 24 декабря по 12 января.