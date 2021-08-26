Гороскоп на 26 августа: кто почувствует себя супергероем

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 540
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1287
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13446
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1368
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15291
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1827
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
7
16
10
3
18
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
Воздушные гимнасты и огромные шары. Зрелищные фотографии с фестиваля в Киеве
Воздушные гимнасты и огромные шары. Зрелищные фотографии с фестиваля в Киеве
Видео
Все видео
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 765
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1485
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 306
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 981
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 14:36

Гороскоп на 26 августа: кто почувствует себя супергероем

  Комментировать
Гороскоп на 26 августа: кто почувствует себя супергероем
Внимания требует спина. К мануальному терапевту отправляйтесь после выходных. Фото: pixabay.com

26 августа напомнит о себе цистит. Носите теплую обувь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Недолеченная простуда спровоцирует отит и гайморит, - говорит астролог. - Операции на детородных органах лучше перенести. Хорошее время для начала занятий по плаванию. Особенно если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Гипертоники будут сетовать на недомогание. Не оставляйте наедине родственников с высоким артериальным давлением. Внимания требует спина. К мануальному терапевту отправляйтесь после выходных. Супергероями себя почувствуют Тельцы, Девы и Рыбы".

Овен

Во время незначительных нагрузок будет усиливаться сердцебиение. Не планируйте длительных пеших переходов.

Телец

Будут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы начнете сильно реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков.

Близнецы

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Прогревание тела может навредить вам.

Рак

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди. Их иммунная система не сможет сейчас обеспечить надежную защиту.

Лев

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Дева

Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падение могут вызвать немалое внутреннее кровотечение. Гематомы будут долго не исчезать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех

Весы

Больным следует строго соблюдать постельный режим. Возможно ухудшение самочувствия. Здоровые будут быстро уставать.

Скорпион

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте. Организм будет нуждаться в очистке.

Стрелец

Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от попадания пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита.

Козерог

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Водолей

Появятся высыпания на коже. Обострятся болезни психосоматического происхождения. Старайтесь меньше нервничать.

Рыбы

Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Защитите его от негативных воздействий внешней среды.

Неделя с 23 по 29 августа - это подходящее время, чтобы учиться, перенимать опыт и повышать квалификацию.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 26 августа: кто почувствует себя супергероем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 3 Просмотров: 15291
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13446
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8505
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 4005
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3897
Общество
В Кабмине рассказали, когда в школах начнется учебный год
В Кабмине рассказали, когда в школах начнется учебный год Просмотров: 18
"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына
"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына
 Просмотров: 54
Будет холодить колючими градусами: какой погодой закончится лето
Будет холодить колючими градусами: какой погодой закончится лето Просмотров: 63
"Побратим умер от передозировки. Второй убил себя. Мы оказались чужими для общества" - самое интересное в журнале "Країна"
"Побратим умер от передозировки. Второй убил себя. Мы оказались чужими для общества" - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 144
Какой Covid-вакциной привили больше всего украинцев
Какой Covid-вакциной привили больше всего украинцев Просмотров: 279
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 57016
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть