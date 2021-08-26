Гороскоп на 26 августа: кто почувствует себя супергероем

Внимания требует спина. К мануальному терапевту отправляйтесь после выходных. Фото: pixabay.com

26 августа напомнит о себе цистит. Носите теплую обувь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Недолеченная простуда спровоцирует отит и гайморит, - говорит астролог. - Операции на детородных органах лучше перенести. Хорошее время для начала занятий по плаванию. Особенно если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Гипертоники будут сетовать на недомогание. Не оставляйте наедине родственников с высоким артериальным давлением. Внимания требует спина. К мануальному терапевту отправляйтесь после выходных. Супергероями себя почувствуют Тельцы, Девы и Рыбы".

Овен

Во время незначительных нагрузок будет усиливаться сердцебиение. Не планируйте длительных пеших переходов.

Телец

Будут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы начнете сильно реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков.

Близнецы

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Прогревание тела может навредить вам.

Рак

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди. Их иммунная система не сможет сейчас обеспечить надежную защиту.

Лев

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Дева

Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падение могут вызвать немалое внутреннее кровотечение. Гематомы будут долго не исчезать.

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Весы

Больным следует строго соблюдать постельный режим. Возможно ухудшение самочувствия. Здоровые будут быстро уставать.

Скорпион

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте. Организм будет нуждаться в очистке.

Стрелец

Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от попадания пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита.

Козерог

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Водолей

Появятся высыпания на коже. Обострятся болезни психосоматического происхождения. Старайтесь меньше нервничать.

Рыбы

Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Защитите его от негативных воздействий внешней среды.

Неделя с 23 по 29 августа - это подходящее время, чтобы учиться, перенимать опыт и повышать квалификацию.