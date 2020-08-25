Гороскоп на 26 августа: как не испортить себе лучший день августа

Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Фото: pixabay.com

26 августа - лучшее время для разговоров о браке. Любимые будут согласны пойти с вами хоть на край света. Позаботьтесь о том, чтобы эти день и ночь прошли лучше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Возьмите в советчики и помощники чувство юмора, - говорит астролог. - Серьезных проблем не будет, а небольшие недоразумения будут решаться быстро. Не позволяйте мелочам испортить волшебный день. У людей будет возможность убедиться в справедливости выражения "все происходит к лучшему". Замечайте маленькие приятные случайности. И пусть все сложится наилучшим образом".

Овен

Небольшая удача позволит вам поправить финансовые дела. Проблемы с деньгами не будут казаться критическими. Позвольте себе не экономить в этот день.

Телец

Не спешите восхищаться своими избранниками. Особенно если они не интересуются вами. Служение идолу быстро вам надоест.

Близнецы

Начните этот день как можно раньше. Утренние покупки будут удачными. После обеда тратить деньги не желательно.

Рак

Не позволяйте себе быть мелочными. Борясь за потерянную копейку, пропустите возможность заработать большие деньги. Не экономьте на подарках для малышей.

Лев

Вечером вы будете популярными на дружеской вечеринке. Не отказывайте себе в удовольствии. Расслабляйтесь и общайтесь.

Дева

Количество денег в кармане не позволит устроить пышное застолье. Не переживайте. Главное - не терять приподнятое настроение.

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Весы

Помогите любимым избавиться от лишней застенчивости. Сделайте со своей стороны шаг навстречу. В этот день могут осуществиться ваши надежды на счастье.

Скорпион

На все желаемое денег не хватит. Придется сокращать список расходов. Подумайте о возможности экономно вести свой бюджет.

Стрелец

Все будет прибегать так, как вы того хотели. Возьмите на себя руководящую роль на этот вечер. Дайте возможность милым больше отдохнуть. Они будут благодарны.

Козерог

Если этот день для вас есть рабочим, он будет и прибыльным. Ожидается поступление дополнительной суммы денег. Должники могут вернуть вам одолженное.

Водолей

Удерживайте ощущение единства между вами и милыми сердцу людьми. Не замечает мелких неурядиц. Наслаждайтесь своим счастьем.

Рыбы

В последний момент сорвутся ваши личные планы. Не отчаивайтесь. Скучать в одиночестве не придется. Позвоните друзьям.

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