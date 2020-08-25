Гороскоп на 26 августа: как не испортить себе лучший день августа

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1620
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1287
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 351
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1917
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 549
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
7 Просмотров: 2880
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
13
12
3
9
10
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Ветераны &quot;Азова&quot; требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Ветераны "Азова" требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Зеленские и Михалок пришли к раненым воинам
Зеленские и Михалок пришли к раненым воинам
Лето не закончилось - как украинцы отдыхают на Федотовой косе
Лето не закончилось - как украинцы отдыхают на Федотовой косе
Ветераны &quot;Азова&quot; приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве
Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве
Видео
Все видео
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Положинский отказался от ордена
Положинский отказался от ордена
День Независимости: онлайн-трансляция торжеств
День Независимости: онлайн-трансляция торжеств
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 351
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 549
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4995
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3177
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6687
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 999
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 07:00

Гороскоп на 26 августа: как не испортить себе лучший день августа

  Комментировать
Гороскоп на 26 августа: как не испортить себе лучший день августа
Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Фото: pixabay.com

26 августа - лучшее время для разговоров о браке. Любимые будут согласны пойти с вами хоть на край света. Позаботьтесь о том, чтобы эти день и ночь прошли лучше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Возьмите в советчики и помощники чувство юмора, - говорит астролог. - Серьезных проблем не будет, а небольшие недоразумения будут решаться быстро. Не позволяйте мелочам испортить волшебный день. У людей будет возможность убедиться в справедливости выражения "все происходит к лучшему". Замечайте маленькие приятные случайности. И пусть все сложится наилучшим образом".

Овен

Небольшая удача позволит вам поправить финансовые дела. Проблемы с деньгами не будут казаться критическими. Позвольте себе не экономить в этот день.

Телец

Не спешите восхищаться своими избранниками. Особенно если они не интересуются вами. Служение идолу быстро вам надоест.

Близнецы

Начните этот день как можно раньше. Утренние покупки будут удачными. После обеда тратить деньги не желательно.

Рак

Не позволяйте себе быть мелочными. Борясь за потерянную копейку, пропустите возможность заработать большие деньги. Не экономьте на подарках для малышей.

Лев

Вечером вы будете популярными на дружеской вечеринке. Не отказывайте себе в удовольствии. Расслабляйтесь и общайтесь.

Дева

Количество денег в кармане не позволит устроить пышное застолье. Не переживайте. Главное - не терять приподнятое настроение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24-30 августа: чьи дела будут продвигаться прекрасно

Весы

Помогите любимым избавиться от лишней застенчивости. Сделайте со своей стороны шаг навстречу. В этот день могут осуществиться ваши надежды на счастье.

Скорпион

На все желаемое денег не хватит. Придется сокращать список расходов. Подумайте о возможности экономно вести свой бюджет.

Стрелец

Все будет прибегать так, как вы того хотели. Возьмите на себя руководящую роль на этот вечер. Дайте возможность милым больше отдохнуть. Они будут благодарны.

Козерог

Если этот день для вас есть рабочим, он будет и прибыльным. Ожидается поступление дополнительной суммы денег. Должники могут вернуть вам одолженное.

Водолей

Удерживайте ощущение единства между вами и милыми сердцу людьми. Не замечает мелких неурядиц. Наслаждайтесь своим счастьем.

Рыбы

В последний момент сорвутся ваши личные планы. Не отчаивайтесь. Скучать в одиночестве не придется. Позвоните друзьям.

Почти во всех областях Украины 26 августа прогнозируют сухую погоду. Синоптик рассказала, продержится ли она до выходных.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 26 августа: как не испортить себе лучший день августа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 13059
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10980
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 10188
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8550
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 8442
Общество
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
 Просмотров: 198
Синоптики обещают тепло и сухую погоду на весь день
Синоптики обещают тепло и сухую погоду на весь день Просмотров: 18
Обнищание грозит почти 100 млн человек - Всемирный банк
Обнищание грозит почти 100 млн человек - Всемирный банк Просмотров: 135
Количество новых случаев Covid-19 уменьшается - ВОЗ
Количество новых случаев Covid-19 уменьшается - ВОЗ Просмотров: 207
Начались испытания нового лекарства от коронавируса
Начались испытания нового лекарства от коронавируса Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 52893
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua