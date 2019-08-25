Гороскоп на 26 августа: чего делать не стоит

События понедельника утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером. Фото: astrozodiac.net

В понедельник 26 августа обостряются конфликты поколений. Не ищите виновного. Попробуйте выслушать друг друга. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неудачным будет переезд на новое место жительства, - говорит астролог. - Даже во время обычной перестановки рискуете повредить мебель. Вспышка творческого вдохновения может отвлечь вас от общения с партнерами. Попробуйте объяснить им все. Не исчезает на целый день. События понедельника утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером".

Овен

Один из самых удачных дней недели. Легко будут решаться застарелые имущественные вопросы. Делайте денежные взносы в новые проекты. Они принесут немалую прибыль.

Телец

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекают чужого капитала к своему бизнесу. В перспективе будете иметь много хлопот.

Близнецы

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Личные планы может прервать досадная неожиданность. Лучше не садитесь за руль.

Рак

Любимые принесут немало хлопот. Большинство свободного времени вы будете заниматься решением их проблем.

Лев

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Дева

Карман остается полупустой. И ваши изобретения вскоре принесут немалую прибыль. Работайте на перспективу.

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Весы

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества.

Скорпион

Поступят ожидаемые деньги. Купите вещи, о которых давно мечтали. Заключать новые финансовые сделки не время.

Стрелец

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Просто утром беритесь за работу. Не медлите с важными выплатами.

Козерог

Следите за тем, чтобы работа не отнимала всю вашу энергию. Больше времени и внимания уделите детям.

Водолей

Хорошие заработки принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Рыбы

Сохраняется низкий уровень заработка. Появится перспектива увеличения доходов. Ради этого сейчас придется пожертвовать определенной суммой. Вкладывайте средства в рекламу.

Неделя с 26 августа по 1 сентября многих заставит подвести итоги. Астролог рассказала, на что надеяться в последнюю неделю лета.