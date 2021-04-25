Гороскоп на 26 апреля: в чью жизнь придут достаток и успех

Люди будут особенно ревностно защищать свои имущественные права. Не посягайте на чужую собственность. Фото: pixabay.com

26 апреля привлекайте любимых к домашним заботам. Обсудите с ними свои идеи. Так вы станете ближе друг к другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - Обостряются конфликты. Трудно будет сохранять умеренность и эмоциональное равновесие. В этот день не стоит строить новых зданий. Чаще будут случаться падения с травматическими последствиями. Люди будут особенно ревностно защищать свои имущественные права. Не посягайте на чужую собственность. Гипертоникам стоит следить за самочувствием. Есть тенденция к повышению артериального давления. Изобилие и успех придут в жизнь Тельцов, Раков и Козерогов. Заручитесь поддержкой любимых, надежных друзей и коллег".

Овен

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малой прибылью.

Телец

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

Близнецы

Растет количество проблемных вопросов в сфере финансов. Большинство дел будет тормозиться. Поступление денег не ожидается. Поищите новые средства экономии.

Рак

Без помощников вам не заработать достаточно денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Приобретение бытовой техники отложите к началу следующей недели.

Лев

Покупать в этот день недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно.

Дева

Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Наведите порядок в финансовых документах. Не одалживайте людям денег.

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Весы

Заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. Обратитесь за помощью к близким.

Скорпион

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Стрелец

Не попадайте под имущественную зависимость. Отложите заключения финансовых сделок до следующей недели. Берегите вещи от повреждения.

Козерог

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция подведет.

Водолей

Финансовые вопросы будут стоять остро. Может вдруг оказаться нехватка средств. Найдите причину неучтенных расходов и ликвидируйте ее.

Рыбы

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

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