Гороскоп на 26 апреля - 2 мая: что нужно успеть сделать в Страстную неделю

Больше внимания уделите детям. Расскажите им о Пасхальных традициях вашей семьи. Фото: pixabay.com

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Извините и просите прощения у родных и любимых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - День окажется напряженным. Будет везти терпеливым. Беритесь за дела, для которых сейчас нет преград. В Страстную неделю надо больше молиться, читать Библию и думать о вечном. Больше внимания уделите детям. Расскажите им о Пасхальных традициях вашей семьи. В эту неделю стоит убрать дом и двор к празднику. Надо соблюдать строгий пост. Нельзя ссориться, обсуждать кого-то и сплетничать. В четверг хорошо сойдет пасха. Салаты и мясные блюда лучше готовьте в субботу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя расставит точки над "и". Не удивляйтесь, если из вашего окружения пойдут неискренние люди. Откажитесь от жирной пищи и полуфабрикатов. Не игнорируйте боли в правом подреберье.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет много приятных неожиданностей. Окажетесь в нужном месте в нужное время. Вдохновение и сил достаточно, чтобы отстаивать свои интересы и становиться на защиту обиженных.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется менять планы. Из-за пандемии многие откажутся от поездки на праздники к родителям. Не идите против закона. Карма настигнет каждого.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не отказывайтесь от встречи с друзьями. Их советы помогут выйти из затруднения. На праздник поговорите со старшими родственниками. Путешествие с любимыми завершится серьезными изменениями в жизни.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Придется работать за двоих. Не пора менять партнера, работу или место жительства. Хорошее вознаграждение получат те, кто на этой неделе будет просыпаться раньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Захотите веселья и удовольствия. Храните здравый смысл. Не стоит вестись на предложения, которые попахивают неприятностями. Гулянки могут закончиться плачевно. Денег в кошельке станет больше.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стоит завидовать чужим достижениям. Ничто не мешает вам стать успешным. Поработайте на земле. Сейте морковь и щавель, сажайте картофель. Транжирить деньги не следует. Скоро они понадобятся.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Изменение места работы не будет удачным. Платить будут больше, но работать придется допоздна. Поездка на заработки разочарует. Разлука с любимыми и тоска по дому заставят вернуться на родину.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете чувствовать себя использованным. Те, кто годами втирался в доверие, теперь могут воровать идеи и присваивать себе ваши заслуги. Не хвастайтесь планами. Налаженный бизнес будет давать хорошую прибыль.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете бороться за интересы обиженных. Любимые могут сетовать на одиночество. Возьмите отпуск и помогите им с уборкой в доме. Дети объявят о намерении пожениться летом.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Планы придется изменить из-за визита родственников. Завершайте ремонт, наведите порядок на кухне. Если есть возможность, поручите часть своих обязанностей наемным рабочим.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не беритесь мирить враждующих. Вас втянут в конфликт и сделают виновником. Денег будет достаточно. Не позволяйте одиночеству толкать вас на отчаянные шаги. Сайты знакомств разочаруют.

Астролог удивила прогнозом на выходные. К нему всем стоит прислушаться.