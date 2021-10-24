Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1179
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1449
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5328
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 450
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3996
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3754
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1332
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 531
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4509
Фото
Все фото
12
9
3
10
21
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Видео
Все видео
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 954
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1485
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 927
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5418
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 81
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
воскресенье, 24 октября 2021 20:00

Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой

  Комментировать
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Сны будут вещие и могут предостерегать от недоброжелателей. Фото: pixabay.com

Неделя с 25 по 31 октября многим напомнит американские горки. Трудно будет предсказать, как пойдут дела через час. Не загадайте что-то наперед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Луна уменьшается, но не напряжение на работе и дома, - говорит астролог. - В понедельник обострятся конфликты, которые назревали в октябре. Мало кто готов прощать и идти на уступки. Обращайтесь осторожно с огнем и электроприборами. Не держите в доме легковоспламеняющиеся и огнеопасные вещи. Отложите поездку в санаторий или на свадьбу к родственникам в другой город. Сны будут вещие и могут предостерегать от недоброжелателей. Пожертвуйте часть заработанного нуждающимся. Ваша благотворительность обернется сторицей. Для Львов, Дев, Скорпионов и Стрельцов эта неделя станет счастливой".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не удивляйтесь, если вас заставят работать в выходные. Любимым не понравится, что редко появляетесь дома. Вылечить кашель помогут ингаляции.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Хорошо изучите поведение коллег и друзей, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Избавитесь от лишних разочарований.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Оценивайте людей по поступкам. Сделаете не одно открытие, если присмотритесь к любимым. Лучше отложить катание на коньках и роликах. Берегите спину.

Рак (22 июня - 22 июля)

В магазинах станет больше новогодних товаров. Праздничное настроение поможет справиться с осенней депрессией. Помиритесь с соседями. Они выручат, когда понадобится.

Лев (23 июля - 23 августа)

Стоит надеяться на карьерный рост. Посмотрите с любимыми романтическую комедию. Засыпайте в объятиях.

Дева (24 августа - 23 сентября)

С поиском работы надо подождать. Пока ничего достойного не предложат. Не отказывайтесь от материальной поддержки близких. Идите на свидание, если планируете серьезные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца

Весы (24 сентября - 23 октября)

Многие захотят изменений, поэтому начнут с собственной внешности. Женщины захотят менять прическу, мужчины будут экспериментировать с бородой. Не стоит удалять родинок и татуировок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Появится влиятельный покровитель, который укрепит вашу позицию на работе. Финансовый успех и стабильность не замедлят. Заработки возрастут. Стоит покупать мультиварки и соковыжималки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не стесняйтесь успеха. Радуйтесь каждому дню. Неделя требует полной самоотдачи. Обессиленными будете возвращаться с работы, зато хватает денег на прихоти. Не давайте взяток.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нестабильность на работе побуждает освободиться и искать новую. Не стоит обменивать валюту. Курс изменится. Смело покупайте дом или квартиру. Подождите с помолвкой и свадьбой.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Премиальные позволят свободно планировать расходы и начинать строительство. Хорошее время, чтобы застеклить и отремонтировать балкон.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Соглашайтесь на дополнительную занятость. Сумеете легко и ловко совмещать две работы. Впереди период финансовой стабильности.

Астролог назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Самое читаемое
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 9235
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 7524
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 6714
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 5706
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 5337
Общество
В Украину ворвется потепление: прогноз на следующую неделю
В Украину ворвется потепление: прогноз на следующую неделю Просмотров: 108
В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс
В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс Просмотров: 135
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
12
 Просмотров: 1611
В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19
В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19 Просмотров: 477
Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца
Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
5
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
2
Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе по делу "вагнеровцев"
2
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
2
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
Голосов: 57326
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть