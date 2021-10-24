Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой

Сны будут вещие и могут предостерегать от недоброжелателей. Фото: pixabay.com

Неделя с 25 по 31 октября многим напомнит американские горки. Трудно будет предсказать, как пойдут дела через час. Не загадайте что-то наперед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Луна уменьшается, но не напряжение на работе и дома, - говорит астролог. - В понедельник обострятся конфликты, которые назревали в октябре. Мало кто готов прощать и идти на уступки. Обращайтесь осторожно с огнем и электроприборами. Не держите в доме легковоспламеняющиеся и огнеопасные вещи. Отложите поездку в санаторий или на свадьбу к родственникам в другой город. Сны будут вещие и могут предостерегать от недоброжелателей. Пожертвуйте часть заработанного нуждающимся. Ваша благотворительность обернется сторицей. Для Львов, Дев, Скорпионов и Стрельцов эта неделя станет счастливой".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не удивляйтесь, если вас заставят работать в выходные. Любимым не понравится, что редко появляетесь дома. Вылечить кашель помогут ингаляции.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Хорошо изучите поведение коллег и друзей, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Избавитесь от лишних разочарований.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Оценивайте людей по поступкам. Сделаете не одно открытие, если присмотритесь к любимым. Лучше отложить катание на коньках и роликах. Берегите спину.

Рак (22 июня - 22 июля)

В магазинах станет больше новогодних товаров. Праздничное настроение поможет справиться с осенней депрессией. Помиритесь с соседями. Они выручат, когда понадобится.

Лев (23 июля - 23 августа)

Стоит надеяться на карьерный рост. Посмотрите с любимыми романтическую комедию. Засыпайте в объятиях.

Дева (24 августа - 23 сентября)

С поиском работы надо подождать. Пока ничего достойного не предложат. Не отказывайтесь от материальной поддержки близких. Идите на свидание, если планируете серьезные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца

Весы (24 сентября - 23 октября)

Многие захотят изменений, поэтому начнут с собственной внешности. Женщины захотят менять прическу, мужчины будут экспериментировать с бородой. Не стоит удалять родинок и татуировок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Появится влиятельный покровитель, который укрепит вашу позицию на работе. Финансовый успех и стабильность не замедлят. Заработки возрастут. Стоит покупать мультиварки и соковыжималки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не стесняйтесь успеха. Радуйтесь каждому дню. Неделя требует полной самоотдачи. Обессиленными будете возвращаться с работы, зато хватает денег на прихоти. Не давайте взяток.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нестабильность на работе побуждает освободиться и искать новую. Не стоит обменивать валюту. Курс изменится. Смело покупайте дом или квартиру. Подождите с помолвкой и свадьбой.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Премиальные позволят свободно планировать расходы и начинать строительство. Хорошее время, чтобы застеклить и отремонтировать балкон.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Соглашайтесь на дополнительную занятость. Сумеете легко и ловко совмещать две работы. Впереди период финансовой стабильности.

Астролог назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами.