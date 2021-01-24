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понедельник, 25 января 2021 07:00

Гороскоп на 25 января: почему так важен последний понедельник месяца

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Гороскоп на 25 января: почему так важен последний понедельник месяца
Позаботьтесь о пожилых членов семьи. Вместе с ними ознакомьтесь со старые фотографии. Расспросите о прошлом. Фото: pixabay.com

25 января не спешите раздавать обещания. Что-то помешает вам их соблюсти. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет много разговоров, движения и новостей, - говорит астрологиня. - Недостает времени на обычный отдых. Этот день даст возможность убедиться в справедливости утверждения "Понедельник - день тяжелый". Мало какие дела будут прибегать без лишних хлопот. Желательно вообще отложить выполнение ответственной работы до вторника. Держитесь подальше от мстительных людей. Позаботьтесь о пожилых членов семьи. Вместе с ними ознакомьтесь со старые фотографии. Расспросите о прошлом. Они будут очень признательны вам. Последний понедельник месяца будет очень важным для каждого. Вспомните о тех, кто нуждается в поддержке и помощи. Посетите друзей, позаботьтесь о больных родственниках. Все хорошое, что сделаете для других, вернется к вам сторицей".

Овен

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки. Не обращайтесь к услугам сервисных служб.

Телец

Вкладывать деньги в обновление профессионального оборудования не время. Оно не будет служить долго. Новое программное обеспечение может навредить работе компьютера.

Близнецы

Существенного заработка не будет. Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Не покупайте одежды. Подавайте нуждающимся.

Рак

За собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместно.

Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Вы можете недосчитаться заметной суммы в кармане. Не теряйте контроля за движением собственных средств.

Дева

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

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Весы

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питайте чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Скорпион

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Стрелец

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь что-либо осуществить желаемую покупку. Подождите.

Козерог

Средств будет хватать. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Водолей

Прихода денег не предвидится. Есть риск приобрести вещи со скрытыми недостатками. Без крайней необходимости не стоит ходить по магазинам.

Рыбы

Экономить не придется. В вашем распоряжении достаточная сумма. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они не скоро вернутся к вам.

Неделя с 25 по 31 января будет интересной и увлекательной. Главное - не проспать подходящий момент и уверенно идти к своей цели. Узнайте первыми, что надо успеть сделать на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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