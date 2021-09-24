Гороскоп на 25 сентября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения

Отдавайте предпочтение молочным продуктам, откажитесь от жареного. Фото: pixabay.com

25 сентября плохо будет работать память. Трудно будет даваться изучения нового материала. Чередуйте умственный труд с физическим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Долгожданные изменения наступят в жизни Весов, Козерогов и Рыб, - говорит астролог. - Не делайте аборта. Избегайте новых диет. Самочувствие будет зависеть от того, что вы едите. Отдавайте предпочтение молочным продуктам, откажитесь от жареного. Забудете, что такое изжога. Будет беспокоить мигрень и зубная боль. Больше отдыхайте. Проведите выходные с семьей. Мозг будет чувствовать кислородное голодание".

Овен

Устройте себе разгрузочные дни. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Вместо чая и кофе пейте чистую воду и соки.

Телец

Экстремальный поход в горы сейчас не для вас. Остерегайтесь падения с высоты. Есть опасность травмирования костей и суставов.

Близнецы

Нервная система потребует поддержки. Избегайте участия в спорах. Найдите себе уютное место для отдыха.

Рак

Могут возникать проблемы со слухом. Уши будут заложены из-за резких колебаний атмосферного давления. Не спешите обращаться к врачам.

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Лев

Следите за своей осанкой во время ходьбы. Избегайте дальнейшему развитию сколиоза. В случае необходимости обратитесь к услугам мануального терапевта.

Дева

Напомнят о себе гастриты и энтероколиты. Не провоцируйте обострения воспалительных процессов в кишечнике. Следите за качеством пищевых продуктов.

Весы

Займитесь укреплением волос и ногтей. Отложите поход в парикмахерскую. Новая прическа не понравится вам. Не стоит менять цвет волос.

Скорпион

Неудобные движения могут спровоцировать защемление нервных окончаний в нижних отделах спины. Переносить тяжести в эти дни не следует.

Стрелец

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Особенно внимательным к изменениям самочувствия стоит быть лицам после перенесенных черепно-мозговых травм.

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Козерог

Удачный период для борьбы с вредными привычками. Помогите своему организму дольше сохранять хорошую физическую форму.

Водолей

Защитите зубную эмаль от разрушения. Удалять зубы в это время не следует. Обезболивающие будут действовать слабо. Возникнут осложнения.

Рыбы

Побалуйте себя вкусненьким. Лишние калории не повлияют на внешность. Обменные процессы в организме будут проходить хорошо.

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