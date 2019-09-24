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Гороскоп на 25 сентября: на кого ждут высокие заработки

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Гороскоп на 25 сентября: на кого ждут высокие заработки
В этот день лучше зарабатывать, чем тратить деньги. Фото: astrozodiac.net

25 сентября - день высокого эмоционального напряжения и такой же высокой результативности труда. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Упорный труд будет высоко оценен. Однако не спешите делать крупные покупки, - говорит астролог. - В этот день лучше зарабатывать, чем тратить деньги. Разумно распределяйте имеющиеся ресурсы. Вдохновение вернется в жизни влюбленных и творческих людей. Назначайте свидания. Пишите стихи любимым. Повышается количество дорожно-транспортных происшествий. Следите за рулем. Высокие заработки ждут Близнецов, Дев и Весов".

Овен

Удерживайте разумный баланс между расходами и заработками. Не надо осуществлять смелые финансовые проекты. Партнеры не готовы к этому. Доверяйте ремонт электросети специалистам. Остерегайтесь травм.

Телец

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя внесите коррективы в планирование своего бизнеса. Разбудить страсть в сердце любимых не удастся. Они будут подавлены ежедневными хлопотами. Предложите свою помощь.

Близнецы

День пройдет слишком быстро. Личные планы придется менять. Свидание лучше перенести на выходные. Не работайте долго рядом с едкими веществами. Их испарения повлечет головную боль.

Рак

Заработки не соответствуют вашим ожиданиям. Неблагоприятное время для приобретения дорогих вещей. Хозяйничайте экономно. Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупают продуктов в сомнительных местах.

Лев

Придется прилагать большие усилия для сохранения достаточной платежеспособности. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Проверяйте чеки во время покупок. Старайтесь придерживаться данного партнерам слова.

Дева

Прибыли понемногу растут. Можно свободно распоряжаться имеющимися средствами. Не одалживайте людям деньги. Они долго не будут возвращать их. Относитесь терпеливо к чужим недостаткам. Не спешите с замечаниями.

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Весы

Проявлять щедрость следует с умом. Не позволяйте непорядочным людям воспользоваться вашим кошельком. Напомните должникам о необходимости своевременного расчета.

Скорпион

Будет ощущаться дефицит средств. Но ситуация не будет критической. Не начинайте ремонт. Нанесете вред помещению. Не вызывает любимых на откровенный разговор. Много лишнего наговорите друг другу.

Стрелец

Ожидается внеплановое поступления денег. Сдерживайте азарт покупателя в себе. Вы можете за считанные часы потратить недельный заработок.

Козерог

Смелые финансовые шаги дадут хороший результат. Назначайте деловые переговоры на вечернее время. Не подписывайте имущественных поручений.

Водолей

Не жалейте тратить деньги на нужды семьи. Они вскоре компенсируются. Почувствуете потребность в надежных отношениях. Присмотритесь. Любимые тоже хотят изменений.

Рыбы

День ошибочных решений. Сведите к минимуму финансовую деятельность.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
сентября

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