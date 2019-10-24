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пятница, 25 октября 2019 07:00

Гороскоп на 25 октября: на что надеяться в последнюю пятницу октября

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Гороскоп на 25 октября: на что надеяться в последнюю пятницу октября
Расскажите детям о генеалогии своего рода. Возрождайте семейные традиции. Фото: astrozodiac.net

25 октября стоит доверять интуиции. Она не подведет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не полагайтесь только на логику и расчет. Потому что учесть всего невозможно. Больше времени уделяйте семье. Расскажите детям о генеалогии своего рода. Возрождайте семейные традиции. Хорошо в этот день будут печься хлеб и укоренятся пересажены цветы. Лучшее время для проведения очистки организма. Пейте много воды. Львам и Козерогам можно надеяться на увеличение семьи, Девам и Скорпионам - на новую должность".

Овен

Деньги будут даваться нелегко. Подарков судьбы не стоит ожидать. Только мудрая финансовая политика поможет выйти из затруднительного положения без больших потерь.

Телец

Дефицита денег не будет. Будьте щедрыми на помощь ближним. Отдайте часть своих средств на благотворительные дела.

Близнецы

Сохраняется низкий уровень материального обеспечения. Не привлекайте чужие деньги в свой бизнес. Вскоре придется спорить с партнерами из-за процента с доходов.

Рак

Будут поступать небольшие суммы денег. Этого будет достаточно для покрытия текущих расходов. Время приобрести бытовую технику.

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Лев

Крайне неудачный день. Деловые партнеры могут подвести. Вместо ожидаемого дохода придется считать убытки. Необходимые покупки лучше совершать вечером.

Дева

Скучать из-за материальных затруднений не придется. На все необходимое денег хватает.

Весы

Вы можете получить прибыль в виде наследства или подарка. Таким образом решите часть материальных проблем.

Скорпион

Увеличивается отток средств. Некоторая сумма может быть просто утерянной. Следите при осуществлении операций купли-продажи.

Стрелец

Подождите с оформлением важных документов. Дело затянется надолго. Процедура будет стоить дорого.

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Козерог

Положительных изменений в сфере финансов не ожидается. Позаботьтесь о сохранении и рациональном использовании существующих денег.

Водолей

Финансовый вопрос будет стоять остро. От некоторых покупок придется отказаться. Изменение места работы существенно не повлияет на положение дел.

Рыбы

Ваши доходы не могут обеспечить желаемого прожиточного уровня. Кризисный период продолжается. Оценивайте ситуацию трезво. Не рискуйте.

Астролог назвала знаки, которые будут иметь достаточно денег.

Автор: Gazeta.ua
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