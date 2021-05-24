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вторник, 25 мая 2021 07:00

Гороскоп на 25 мая: во сколько часов дела пойдут лучше всего

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Гороскоп на 25 мая: во сколько часов дела пойдут лучше всего
Переговоры не будут идти в желаемом русле. Люди не будут слышать друг друга. Фото: pixabay.com

25 мая - сутки накануне лунного затмения. В этот день люди взыщут от других откровенности и искренности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Однако каждый будет заботиться о собственных интересах, - говорит астролог. - Переговоры не будут идти в желаемом русле. Люди не будут слышать друг друга. Может возникать желание бороться за справедливость. Но иногда эта борьба будет набирать формы уличной брани. Оставайтесь в стороне. С утра до обеда не следует осуществлять значительных покупок. Удачными они не будут. Лучше всего дела пойдут после 16.00".

Овен

Все запланированные покупки выполните вечером. Берегите свои вещи от повреждения. Не делайте даже мелкого ремонта.

Телец

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Заемные людям деньги вовремя не вернутся.

Близнецы

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не пользуйтесь советами знакомых, когда делаете финансовые взносы.

Рак

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену.

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Лев

Исключительно неудачный период для проведения финансовых операций. Не будет везти с работниками сервисных служб. Ограничьте расходы. Не сдавайте свои вещи в ремонт.

Дева

Дополнительной прибыли во вторник не будет. Контролируйте текущие расходы. Имейте денежный запас для проведения срочных расчетов.

Весы

Отправляться в командировку не стоит. Вы будете иметь слишком большие расходы. И результаты поездки не порадуют. Проверяйте расчетные чеки. Не допускайте переплаты.

Скорпион

Старайтесь удерживать положительный финансовый баланс. По возможности пополняйте свои сбережения. Не жалейте средств на укрепление здоровья.

Стрелец

Излишне денег не будет. Но критическим ваше положение не назовешь. Не пытайтесь обеспечить потребности всех членов семьи. Позвольте себе приобрести что-то необходимое.

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Козерог

Средний уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Выберите экономную форму хозяйствования. Покупайте товары для дома.

Водолей

Выключайте электроприборы перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую технику. Ликвидация последствий бытовой аварии существенно повлияет на ваш кошелек.

Выбы

Найдите способ избавиться задолженностей. Не вносите залоговой суммы за дом или авто. Условия их продажи вскоре изменятся.

В течение недели с 24 по 30 мая следите за тем, что и сколько едите. Считайте калории, если не хотите набрать лишний вес.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
мая

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