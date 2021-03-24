Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца

Во время генеральной уборки кабинета можно будет найти недавно утраченные ценные бумаги. Фото: pixabay.com

25 марта красиво дела пойдут у тех, кто не боится рисковать. Стоит рассмотреть предложение о дополнительном заработке. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Утро этого дня будет плодотворным у конструкторов и изобретателей, - говорит астрологиня. - Не проспите. Интересные дизайнерские решения будут приходить профессионалам и рядовым гражданам. Хорошо бы посвятить часть дня наведению порядка на рабочем месте. Во время генеральной уборки кабинета можно будет найти недавно утраченные ценные бумаги. После полудня желательно заняться планированием работы на следующий месяц. Последний четверг месяца - особое время. Хорошо обдумайте и запишите свои желания. В ближайшее время они осуществятся".

Овен

Дополнительных взносов потребует домашнее хозяйство. Вовремя проведите текущий ремонт сантехники. Избегайте аварийной ситуации.

Телец

Список необходимых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для содержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

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Близнецы

Увеличивается дефицит вашего бюджета. Не думайте об источниках быстрых прибылей. Старайтесь уменьшить расходы.

Рак

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей.

Дева

Вкладывайте деньги в создание своего имиджа. Впоследствии это обернется дополнительными доходами. Время приобрести вещи для поддержания собственного престижа.

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Весы

Размер прибыли зависит от количества контактов с партнерами. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Но делайте это вечером.

Скорпион

Кризисный день. Одна за другой будут случаться аварийные ситуации. Их ликвидация потребует немалых средств. Не делайте ремонта. Следите за рулем.

Стрелец

День ожидания. Не пора заниматься распределением бюджетных средств. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Они приведут к лишним потерям.

Козерог

Продолжается период стабилизации вашей экономики. Не вносите никаких изменений в работу своего предприятия. Расставайтесь с деньгами только при крайней необходимости.

Водолей

День рискованного бизнеса. Не заботьтесь об улучшении материального обеспечения. Непродуманные финансовые шаги превратятся в большие потери.

Рыбы

Фортуна не на вашей стороне. Не рассчитывайте на удачу. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Поход по магазинам планируйте на вечер.

Астрологиня удивила гороскопом на неделю. К ее прогнозу должен прислушиваться каждый.