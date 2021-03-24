Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 378
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 630
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 792
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
9
17
12
10
7
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Офис президента отмывают 3-й день: фото
Офис президента отмывают 3-й день: фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 693
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 342
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 07:00

Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца

  Комментировать
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Во время генеральной уборки кабинета можно будет найти недавно утраченные ценные бумаги. Фото: pixabay.com

25 марта красиво дела пойдут у тех, кто не боится рисковать. Стоит рассмотреть предложение о дополнительном заработке. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Утро этого дня будет плодотворным у конструкторов и изобретателей, - говорит астрологиня. - Не проспите. Интересные дизайнерские решения будут приходить профессионалам и рядовым гражданам. Хорошо бы посвятить часть дня наведению порядка на рабочем месте. Во время генеральной уборки кабинета можно будет найти недавно утраченные ценные бумаги. После полудня желательно заняться планированием работы на следующий месяц. Последний четверг месяца - особое время. Хорошо обдумайте и запишите свои желания. В ближайшее время они осуществятся".

Овен

Дополнительных взносов потребует домашнее хозяйство. Вовремя проведите текущий ремонт сантехники. Избегайте аварийной ситуации.

Телец

Список необходимых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для содержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "3 года лечения и будет здоров" - мать просит помощи на очередной курс реабилитации сына

Близнецы

Увеличивается дефицит вашего бюджета. Не думайте об источниках быстрых прибылей. Старайтесь уменьшить расходы.

Рак

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей.

Дева

Вкладывайте деньги в создание своего имиджа. Впоследствии это обернется дополнительными доходами. Время приобрести вещи для поддержания собственного престижа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер и гололед: украинцев шокировали прогнозом

Весы

Размер прибыли зависит от количества контактов с партнерами. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Но делайте это вечером.

Скорпион

Кризисный день. Одна за другой будут случаться аварийные ситуации. Их ликвидация потребует немалых средств. Не делайте ремонта. Следите за рулем.

Стрелец

День ожидания. Не пора заниматься распределением бюджетных средств. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Они приведут к лишним потерям.

Козерог

Продолжается период стабилизации вашей экономики. Не вносите никаких изменений в работу своего предприятия. Расставайтесь с деньгами только при крайней необходимости.

Водолей

День рискованного бизнеса. Не заботьтесь об улучшении материального обеспечения. Непродуманные финансовые шаги превратятся в большие потери.

Рыбы

Фортуна не на вашей стороне. Не рассчитывайте на удачу. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Поход по магазинам планируйте на вечер.

Астрологиня удивила гороскопом на неделю. К ее прогнозу должен прислушиваться каждый.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 34443
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 12231
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 10107
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 7704
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6372
Общество
Какая погода будет на Пасху
Какая погода будет на Пасху Просмотров: 36
Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"
Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский" Просмотров: 9
У Азарова говорят, что он не получал подозрение в госизмене
У Азарова говорят, что он не получал подозрение в госизмене Просмотров: 72
Активисту Ратушному вручили подозрение после эфира
Активисту Ратушному вручили подозрение после эфира Просмотров: 333
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Просмотров: 522
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 55707
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть