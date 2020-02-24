Гороскоп на 25 февраля: как события этого дня повлияют на ваше будущее

 
Ексклюзивы
1/5
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 297
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 891
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1485
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4365
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1926
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1944
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5067
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 981
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1773
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
3
35
8
5
4
Кино в метро: в столице запустили стилизованный поезд
Кино в метро: в столице запустили стилизованный поезд
&quot;Дорогу посыпал солью, чтобы обеззаразить&quot; - что происходит в Новых Санжарах
"Дорогу посыпал солью, чтобы обеззаразить" - что происходит в Новых Санжарах
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
Видео
Все видео
Украина или перезагрузится, или останется страной третьего мира - Климкин
Украина или перезагрузится, или останется страной третьего мира - Климкин
"Это катастрофа для нашего имиджа" - Климкин рассказал о последствиях для Украины от импичмента Трампа
"Это катастрофа для нашего имиджа" - Климкин рассказал о последствиях для Украины от импичмента Трампа
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1827
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1944
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1152
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2304
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
вторник, 25 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 25 февраля: как события этого дня повлияют на ваше будущее

  Комментировать
Гороскоп на 25 февраля: как события этого дня повлияют на ваше будущее
Чаще будет беспокоить головная боль. Не ходите без шапки. Фото: astrozodiac.net

25 февраля - день первопроходцев. Открывайте для себя что-то новое. Ищите новых впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий, - говорит астролог. - Беритесь за решение сложных задач, но тщательно проверяйте новую информацию. Люди будут склонны к поиску сенсаций. Могут грешить против правды ради эффектности. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Остерегайтесь аферистов, ищите надежных партнеров для бизнеса, не бойтесь планировать и воплощать замыслы в жизнь. Чаще будет беспокоить головная боль. Не ходите без шапки".

Овен

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения уровня заработка. Больше прибыли принесет работа в команде.

Телец

Преодолейте свою застенчивость. Можете откровенно выражать свои чувства. От этого будет зависеть ваше ближайшее будущее.

Близнецы

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Ждите кардинальные изменения. Самое время принимать предложение любимых относительно женитьбы.

Рак

Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Старайтесь не создавать вокруг себя суеты. Контролировать действия всех домашних невозможно.

Лев

Надеяться на изменения не надо.Финансовые партнеры могут менять условия сотрудничества. Более удачной будет вторая половина дня.

Дева

У вас и у любимых достаточно собственных дел. На длительное свидание не хватит времени. Не пожалейте средств на маленький подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Украину надвигается новый циклон

Весы

Отложите оформления имущественных поручений. Могут оказаться ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Пары со стажем могут переживать новый приток взаимных чувств.

Скорпион

Помогите любимым расслабиться в конце дня. Их напряжение может мешать вашему личному общению.

Стрелец

Попробуйте забыть вечером о деньгах и рабочих проблемах. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательных потерь будут меньше.

Водолей

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Обновите гардероб парой модных вещей.

Рыбы

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Астролог назвала знаки, которые не умеют любить.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 25 февраля: как события этого дня повлияют на ваше будущее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 28964
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 27335
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 21925
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 17892
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 17559
Общество
Киевлянку шокировали платежкой с рекордной суммой за тепло
Киевлянку шокировали платежкой с рекордной суммой за тепло Просмотров: 9
Экипаж круизного лайнера отказался возвращаться в Украину
Экипаж круизного лайнера отказался возвращаться в Украину Просмотров: 333
Коронавирус: в Украине усиливают меры безопасности
Коронавирус: в Украине усиливают меры безопасности Просмотров: 711
Экстрадиция Левина откладывается
Экстрадиция Левина откладывается Просмотров: 360
США передали украинским военным палаточный комплекс стоимостью $1,5 млн
США передали украинским военным палаточный комплекс стоимостью $1,5 млн Просмотров: 738
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
15
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
4
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 49191
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua