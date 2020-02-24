Гороскоп на 25 февраля: как события этого дня повлияют на ваше будущее

Чаще будет беспокоить головная боль. Не ходите без шапки. Фото: astrozodiac.net

25 февраля - день первопроходцев. Открывайте для себя что-то новое. Ищите новых впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий, - говорит астролог. - Беритесь за решение сложных задач, но тщательно проверяйте новую информацию. Люди будут склонны к поиску сенсаций. Могут грешить против правды ради эффектности. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Остерегайтесь аферистов, ищите надежных партнеров для бизнеса, не бойтесь планировать и воплощать замыслы в жизнь. Чаще будет беспокоить головная боль. Не ходите без шапки".

Овен

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения уровня заработка. Больше прибыли принесет работа в команде.

Телец

Преодолейте свою застенчивость. Можете откровенно выражать свои чувства. От этого будет зависеть ваше ближайшее будущее.

Близнецы

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Ждите кардинальные изменения. Самое время принимать предложение любимых относительно женитьбы.

Рак

Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Старайтесь не создавать вокруг себя суеты. Контролировать действия всех домашних невозможно.

Лев

Надеяться на изменения не надо.Финансовые партнеры могут менять условия сотрудничества. Более удачной будет вторая половина дня.

Дева

У вас и у любимых достаточно собственных дел. На длительное свидание не хватит времени. Не пожалейте средств на маленький подарок.

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Весы

Отложите оформления имущественных поручений. Могут оказаться ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Пары со стажем могут переживать новый приток взаимных чувств.

Скорпион

Помогите любимым расслабиться в конце дня. Их напряжение может мешать вашему личному общению.

Стрелец

Попробуйте забыть вечером о деньгах и рабочих проблемах. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательных потерь будут меньше.

Водолей

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Обновите гардероб парой модных вещей.

Рыбы

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

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