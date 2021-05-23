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воскресенье, 23 мая 2021 20:00

Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок

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Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Все, что хотите сделать хорошо, завершите к вечеру вторника. В среду состоится Лунное затмение. Фото: pixabay.com

В течение недели с 24 по 30 мая следите за тем, что и сколько едите. Считайте калории, если не хотите набрать лишний вес. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это неделя потерянных надежд и возможностей, - говорит астролог. - Все, что хотите сделать хорошо, завершите к вечеру вторника. В среду состоится Лунное затмение. Больше всего оно повлияет на Раков. Хороший период для заработков. Деньги будут идти в руки. Май напоследок ошеломит хорошими заработками. Покупку недвижимости лучше отложить. Договориться с продавцами не удастся. Не стоит нанимать на работу строителей, сантехников, мастеров по ремонту холодильников и бойлеров. Возвращаться к прежним отношений лучше в понедельник. Свадьбу перенесите на конец июня".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Удастся выгодно купить технику или авто. Делайте это без посредников. Откажитесь от сосисок и рыбных консервов. Устройте для организма разгрузочные дни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Время неожиданностей. Наступает хороший период для накопления знаний. Изучайте иностранные языки, записывайтесь на курсы вождения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будет ломаться кухонная техника. Старую и поврежденную следует выбросить. Не затягивайте с лечением бронхо-легочных заболеваний. Они могут давать осложнения на сердце и почки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Эту неделю лучше провести в кругу родных. Лучше не занимать деньги или авто. Хорошее время, чтобы работать в земле. Сажайте кабачки, сейте базилик.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Время испытания славой и возможностями. Не хвастайтесь победами и финансовым успехом. Присмотритесь, как это будет влиять на вашу жизнь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рядом будут яркие и сильные личности. Не превращайте их в своих конкурентов. Лучше вместе двигаться к намеченной цели.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Участвуйте в жизни своего города или села. Люди будут прислушиваться к вашему мнению и радостно поддержат все инициативы. Ремонт авто пройдет удачно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Во вторник сделайте генеральную уборку. Удивитесь, сколько полезных вещей есть в шкафу. Попрощайтесь с людьми, которые истощают, портят настроение и сунут палки в колеса.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Способствует развитию талантов у детей. Помогайте им достигать цели. Записывайте на музыку, рисование или в спортивную секцию. Блюда с чесноком и перцем спровоцируют изжогу.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо пойдет торговля. Не обсуждайте со знакомыми свои финансовые планы. Помните, что среди них есть конкуренты.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Неделя располагает к выводам. Следить, как обстоят дела в других, чтобы понимать, чего делать не следует.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не спешите выполнять приказы руководителей. В среду они изменят свою точку зрения и дадут новое задание. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Это поможет принять правильные решения.

Астролог сделала любовный прогноз на июнь. Для кого лето готовит массу приятных неожиданностей.

Автор: Gazeta.ua
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