Гороскоп на 24-30 августа: чьи дела будут продвигаться прекрасно

Забудьте старые обиды. Наслаждайтесь последней неделей лета. Фото: pixabay.com

От 24 до 30 августа будет везти тем, кто привык делать все качественно и медленно. Не торопитесь, как бы кто вас не подгонял. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо дела пойдут у тех, кто занимается аналитической деятельностью, - говорит астролог. - Успех ждет бухгалтеров и ученых. Налаживайте все то, что хотите, чтобы работало не один год. За ремонты браться не следует. Задержка доставки стройматериалов и их подорожание помешают их вовремя закончить. Проведайте друзей и пожилых родственников. Забудьте старые обиды. Наслаждайтесь последней неделей лета. Кошелек наполнится в пятницу. Не давайте лени поводу портить ваши планы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Преград возникает достаточно. Но это прекрасное время, чтобы проанализировать ошибки, которые допустили летом. Признавайте их и исправляйте. Не вините кого-то, если ущерб делу нанесли собственноручно.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Используйте возможности, которые предлагает жизнь. Личные неудачи пусть вас не пугают. Любимые заняты, им не до романтики. Позвольте уединиться.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Это время расцвета и побед. Работайте не покладая рук, если хотите чего-то достичь. Звезды помогут довести дела до конца. Лучше отложить покупку мебели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вы полны энергии и вдохновения. Это подходящее время, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Решайте проблемы, которые накопились в течение месяца. Украсьте дом картинами, окружите себя хорошей мебелью.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хорошо спланированную работу удастся быстро реализовать. Сумеете наладить свои финансовые дела и разбогатеть. Больше времени уделяйте любимым и детям. Устраивайте им сюрпризы, отдохните вместе на природе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Почувствуете себя победителями. Легко будут прибегать как рутинная работа, так и дела, требующие вдохновения. Приглашайте к сотрудничеству влиятельных знакомых. Вам легко будут идти на встречу.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не завидуйте более успешным друзьям и знакомым. Порадуйтесь их победам и заручитесь поддержкой. Есть шанс получить несколько ценных советов от профессионалов. Это не подходящее время для знакомства в интернете. Среди новых поклонников не будет достойной пары.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Природная лень возьмет верх над вами. Пропустите достаточно дельных предложений. Зря расстраиваетесь. Все, что ни делается, - к лучшему. Не рискуйте деньгами. Держитесь подальше от имущественных споров.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Испытания остались позади. Придется приложить усилия, чтобы увеличить заработки. Иначе денег хватает только на еду. Покупать одежду и технику в кредит не стоит. Старайтесь быть менее критичными к любимым. Поддержите их инициативы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Новых знакомых найдете на работе и в соцсетях. Будьте открытыми к общению. Судьба подарит вам искренних и откровенных людей. С теми, кто близок по духу, дела пойдут веселее.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Информация доходить до вас с задержкой. Часто будете находиться в состоянии неопределенности. Чтобы не пропустить самое важное, заручитесь поддержкой помощников. Они предостерегут от неприятностей. Отношения с любимыми выходят на новый уровень. Наслаждайтесь друг другом.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Легко будете предвидеть будущее и предупредите любимых и друзей о неприятностях. Уделите больше внимания детям, почувствуете, как улучшится настроение. Побалуйте себя вкусненьким.

22 августа Солнце переходит к знаку Девы. Проведите выходные отдельно от любимых. Это лучший способ избежать серьезных недоразумений.