Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца

24-25 апреля выбирайте активные формы отдыха. Тело потребует движения. Мозг захочет ярких впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"От монотонных занятий будет быстро наступать усталость, - говорит астролог. - Может разболеться голова. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии заняться спортом или туризмом. Болейте за любимую команду. Танцуйте. Воздержитесь от бурных дискуссий. В худшем случае они могут закончиться дракой. Последние выходные месяца принесут счастье Ракам, Девам и Скорпионам".
Овен
Не берите с собой на отдых чрезмерной суммы денег. Вы не заметите потери части из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.
Телец
Поступят ожидаемые деньги. Но не в полном объеме. Оплатите только необходимые счета. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.
Близнецы
Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи, а карманы опустеют.
Рак
Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствует повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между отдыхом и работой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие сюрпризы готовит апрель напоследок
Лев
Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.
Дева
Средств хватает на хороший отдых с семьей. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.
Весы
Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Не отказывайте родным в материальной поддержке.
Скорпион
Увеличивается список расходов. Имеющихся средств хватает на их покрытие. Беспокоиться о недостатке денег не надо. Внимательно считайте.
Стрелец
Проблем с деньгами не будет. Однако желательно не делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег и заморозки: украинцев шокировал прогноз на последние выходные апреля
Козерог
В эти дни заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.
Водолей
Дополнительных расходов потребует ваш дом. Покупайте мебель и предметы интерьера. Старайтесь обойтись без оформления кредита.
Рыбы
Ваши финансовые возможности ограничены. Берегите свои вещи от повреждения. Увеличатся расходы на нужды детей.
Страстная неделя 2021 года начнется 26 апреля и завершится 2 мая.
Комментарии