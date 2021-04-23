Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца

От монотонных занятий будет быстро наступать усталость. Фото: pixabay.com

24-25 апреля выбирайте активные формы отдыха. Тело потребует движения. Мозг захочет ярких впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От монотонных занятий будет быстро наступать усталость, - говорит астролог. - Может разболеться голова. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии заняться спортом или туризмом. Болейте за любимую команду. Танцуйте. Воздержитесь от бурных дискуссий. В худшем случае они могут закончиться дракой. Последние выходные месяца принесут счастье Ракам, Девам и Скорпионам".

Овен

Не берите с собой на отдых чрезмерной суммы денег. Вы не заметите потери части из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Телец

Поступят ожидаемые деньги. Но не в полном объеме. Оплатите только необходимые счета. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.

Близнецы

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи, а карманы опустеют.

Рак

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствует повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между отдыхом и работой.

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Лев

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Дева

Средств хватает на хороший отдых с семьей. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

Весы

Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Не отказывайте родным в материальной поддержке.

Скорпион

Увеличивается список расходов. Имеющихся средств хватает на их покрытие. Беспокоиться о недостатке денег не надо. Внимательно считайте.

Стрелец

Проблем с деньгами не будет. Однако желательно не делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

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Козерог

В эти дни заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Водолей

Дополнительных расходов потребует ваш дом. Покупайте мебель и предметы интерьера. Старайтесь обойтись без оформления кредита.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Берегите свои вещи от повреждения. Увеличатся расходы на нужды детей.

Страстная неделя 2021 года начнется 26 апреля и завершится 2 мая.