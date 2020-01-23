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пятница, 24 января 2020 07:00

Гороскоп на 24 января: что обещает украинцам финансовый прогноз на пятницу

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Гороскоп на 24 января: что обещает украинцам финансовый прогноз на пятницу
Не стоит признаваться в любви. Партнеры не будут воспринимать ваши слова всерьез. Фото: osoblyva.com

24 января - последний день лунного цикла, неблагоприятное для большинства дел время. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не оставляйте детей без присмотра. Их игры окажутся опасными, - говорит астролог. - Выходите на работу заранее. Транспортные проблемы задержат вас в пути. Не стоит признаваться в любви. Партнеры не будут воспринимать ваши слова всерьез. Просить о чем-то руководство тоже не стоит. Власти склонны будут отказывать без оснований. Увеличится количество случаев пищевых отравлений. Проверяйте качество продуктов, которые покупаете".

Астролог сделали финансовый прогноз для украинцев на пятницу.

Овен

Откажитесь от похода по магазинам. Зря потратите деньги. Купленные вещи не удовлетворят вас своим качеством. Может ломаться любимая техника.

Телец

Отнеситесь осторожно к новым финансовым предложений. Ваши доходы существенно не изменятся. Соглашайтесь на совместительство.

Близнецы

Прибыли будут меньше, чем ожидали. Может ощущаться дефицит средств. Сумейте разумно распорядиться имеющимися деньгами.

Рак

Вашей собственности может быть нанесен вред. Не оставляйте детей без присмотра. Следите за работой бытовой техники.

Лев

Часть доходов пойдет на погашение срочных счетов. Ожидаемая финансовая помощь задержится. Не пора делать крупные покупки.

Дева

Выберите позицию наблюдателя. Следите за изменениями на рынке. Попытки заработать дополнительную сумму не дадут результата.

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Весы

Не рассчитывайте только на удачу. Хорошую прибыль принесет упорный труд. Более удачные денежные операции пройдут вечером.

Скорпион

Ситуация стабильная. Будьте внимательны во время проведения операции по покупке недвижимости. Тщательно проверяйте сопроводительную документацию.

Стрелец

Финансовая ситуация становится более сложной. Понадобятся дополнительные материальные ресурсы. Не используйте кредитные карточки.

Козерог

Есть опасность потерять что-то из-за принятия поспешных решений. Не оформляйте имущественных поручений. Проверяйте сдачу на рынке.

Водолей

Уровень доходов снижается. Они не будут покрывать полностью ваших потребностей. Старайтесь избегать задолженностей.

Рыбы

Финансовая ситуация близка к критической. Планы начнут срываться. Обещанные деньги не придут. Сведите расходы к минимуму.

Синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Автор: Gazeta.ua
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