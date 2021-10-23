Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца

Новую должность предложат на следующей неделе. Это будет работа мечты с хорошей оплатой. Фото: pixabay.com

24 октября оставайтесь дома. Откажитесь от дальних путешествий. Будут теряться паспорта и чемоданы, могут задерживать рейсы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воскресенье порадует многих, - говорит астрологиня. - Пополнятся кошельки Овнов, Козерогов и Скорпионов. Не тратьте деньги на мебель для кухни, потому что не будет служить недолго. Отложите поездку на заработки. Новую должность предложат на следующей неделе. Это будет работа мечты с хорошей оплатой. Лучше всего дела пойдут к обеду. Добьетесь того, что не удавалось в последние месяцы. Навязанные вам на днях отношения принесут много хлопот. В предпоследние выходные месяца не идите против своей воли на свидание. Вы можете стать заложником собственного благородства".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Знакомство с родителями любимых перенесите на вторник. Понравитесь им. Вакцинируйтесь от гриппа.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любимые ждут объятий, а не подарков. Говорите, как сильно их любите. Ешьте чаще, но малыми порциями. Ночью увидите вещие сны.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Легко найдете оригинальное решение проблем. Быстро удастся изучить иностранный язык с носителем языка.

Рак (22 июня - 22 июля)

Часто будет ошибаться тот, кто будет считать себя лучше других. Живите своим умом, а не советами близких.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не планируйте существенных изменений. Заработки - невысокие, но поступают регулярно. Хорошо дела пойдут у инженеров, бухгалтеров и почтальонов. Хорошо отдохните.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит покупать смартфоны. Будут работать со сбоями. Приглашайте на свидания тех, о ком думаете каждую ночь. Не бойтесь разницы в возрасте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время больших перемен и побед. Активно экспериментируйте и не переживайте за результат. Избежите серьезных семейных конфликтов. Если давит в груди, посетите кардиолога.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Личную жизнь будут активно обсуждать друзья и родственники. Прекратите выяснять отношения с любимыми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отрегулируйте оконные рамы. Это поможет сохранить тепло в доме. Пригласите любимых на прогулку. Покатайтесь вместе на самокатах или велосипедах.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо пойдет торговля в интернете. Не ищете дополнительного заработка. Достойных предложений будет мало. Доходы вырастут в декабре.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Работа будет приносить удовольствие и хороший заработок. Игнорируйте критику родителей о том, чем занимаетесь. Не важно, какой у вас диплом. Успехи говорят сами за себя.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

На работе мало что удастся, поэтому лучше взять отпуск. Дети будут вести себя плохо. Так пытаются завоевать внимание. Чаще целуйте и обнимайте родных.

Астролог назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами.