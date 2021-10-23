Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1080
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1413
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 4275
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 423
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3942
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 756
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3682
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1287
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 522
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4446
Фото
Все фото
9
3
10
21
3
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
&quot;В приоритете русский&quot;: IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
Видео
Все видео
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1422
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 891
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5391
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1530
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 279
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
воскресенье, 24 октября 2021 07:00

Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца

  Комментировать
Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца
Новую должность предложат на следующей неделе. Это будет работа мечты с хорошей оплатой. Фото: pixabay.com

24 октября оставайтесь дома. Откажитесь от дальних путешествий. Будут теряться паспорта и чемоданы, могут задерживать рейсы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воскресенье порадует многих, - говорит астрологиня. - Пополнятся кошельки Овнов, Козерогов и Скорпионов. Не тратьте деньги на мебель для кухни, потому что не будет служить недолго. Отложите поездку на заработки. Новую должность предложат на следующей неделе. Это будет работа мечты с хорошей оплатой. Лучше всего дела пойдут к обеду. Добьетесь того, что не удавалось в последние месяцы. Навязанные вам на днях отношения принесут много хлопот. В предпоследние выходные месяца не идите против своей воли на свидание. Вы можете стать заложником собственного благородства".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Знакомство с родителями любимых перенесите на вторник. Понравитесь им. Вакцинируйтесь от гриппа.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любимые ждут объятий, а не подарков. Говорите, как сильно их любите. Ешьте чаще, но малыми порциями. Ночью увидите вещие сны.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Легко найдете оригинальное решение проблем. Быстро удастся изучить иностранный язык с носителем языка.

Рак (22 июня - 22 июля)

Часто будет ошибаться тот, кто будет считать себя лучше других. Живите своим умом, а не советами близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С

Лев (23 июля - 23 августа)

Не планируйте существенных изменений. Заработки - невысокие, но поступают регулярно. Хорошо дела пойдут у инженеров, бухгалтеров и почтальонов. Хорошо отдохните.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит покупать смартфоны. Будут работать со сбоями. Приглашайте на свидания тех, о ком думаете каждую ночь. Не бойтесь разницы в возрасте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время больших перемен и побед. Активно экспериментируйте и не переживайте за результат. Избежите серьезных семейных конфликтов. Если давит в груди, посетите кардиолога.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Личную жизнь будут активно обсуждать друзья и родственники. Прекратите выяснять отношения с любимыми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отрегулируйте оконные рамы. Это поможет сохранить тепло в доме. Пригласите любимых на прогулку. Покатайтесь вместе на самокатах или велосипедах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Назначили анализ на 2 тысячи генов" - мать умоляет о помощи на обследование дочери

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо пойдет торговля в интернете. Не ищете дополнительного заработка. Достойных предложений будет мало. Доходы вырастут в декабре.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Работа будет приносить удовольствие и хороший заработок. Игнорируйте критику родителей о том, чем занимаетесь. Не важно, какой у вас диплом. Успехи говорят сами за себя.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

На работе мало что удастся, поэтому лучше взять отпуск. Дети будут вести себя плохо. Так пытаются завоевать внимание. Чаще целуйте и обнимайте родных.

Астролог назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Самое читаемое
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 1 Просмотров: 30789
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 5437
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 4797
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 4275
Гороскоп на 23 октября: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 23 октября: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 3960
Общество
В Украине пункты вакцинации откроются на вокзалах всех областных центров
В Украине пункты вакцинации откроются на вокзалах всех областных центров Просмотров: 126
Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября
Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября Просмотров: 72
Церковный праздник 24 октября. Кому молиться за исцеление от болезней
Церковный праздник 24 октября. Кому молиться за исцеление от болезней Просмотров: 225
День Ангела 24 октября празднуют добрые мужчины
День Ангела 24 октября празднуют добрые мужчины Просмотров: 144
Ни масок, ни Covid-сертификатов: ресторан Киева нарушил правила карантина
Ни масок, ни Covid-сертификатов: ресторан Киева нарушил правила карантина Просмотров: 252
Больше всего комментируют
17
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
3
Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
Голосов: 57322
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть