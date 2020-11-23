Гороскоп на 24 ноября: чем порадует последний вторник осени

Позаботьтесь о поддержании хорошего настроения в доме. Не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш романтический вечер. Фото: pixabay.com

24 ноября новые знакомые не будут реагировать на знаки вашего внимания. В этот день найти свою половинку не удастся. Надежды окажутся напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все куда-то будут спешить, и немного пользы будет от этой суеты, - говорит астролог. - А вот вред может случиться из-за небрежного отношения к технике. Могут ломаться авто и компьютеры. Будьте осторожны в обращении с огнем. Повышается пожарная опасность. Позаботьтесь о поддержании хорошего настроения в доме. Не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш романтический вечер. Не ищите приключений на стороне. Это принесет разочарование. Последний вторник осени порадует удачными покупками и интересными собеседниками. Получите известие от старого друга. Приятные воспоминания придадут сил".

Овен

Не стоит открывать новых банковских счетов. Финансовые операции будут проходить с задержками. Вкладывайте деньги в обновление интерьера дома.

Телец

Растет потребность в дополнительном финансировании. Основная прибыль не будет покрывать текущие расходы. Будет ощущаться дефицит средств. Ищите новые источники заработка.

Близнецы

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Выполнить их будет сложно. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Потерянное не вернется.

Рак

Не стоит портить отношения ревностью. Больше доверяйте партнерам. Не бойтесь чувствовать себя счастливыми.

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Лев

Для успешного решения финансовых проблем придется приложить немалые усилия. Завершайте начатые дела. Откровенный разговор будет способствовать сближению с любимыми.

Дева

Не пытайтесь любой ценой заработать больше денег. Берегите имущество от повреждения. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Весы

Не верьте обещаниям новых работодателей. Вам не заплатят за работу объявленной суммы. Внимательно изучайте условия кредитования. Они окажутся невыгодными.

Скорпион

Окунитесь в интересующие вас дела. Ограничьте внешние контакты. Спокойного разговора не получится. Собеседники будут слишком возбуждены.

Стрелец

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

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Козерог

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Водолей

Общение с любимыми принесет истинное наслаждение. Вы легко придете к согласию по любым вопросам. Не жалейте теплых слов для своих избранников.

Рыбы

Время принимать серьезные решения по личным вопросам. Ваши отношения с партнерами переходят на новый уровень. Можно говорить и о браке.

Неделя с 23 по 29 ноября - время людей активных и инициативных, которые точно знают, чего хотят. Реализуйте свои замыслы.