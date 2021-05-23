Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем

Встречи и переговоры лучше планировать на вторую половину дня. Фото: pixabay.com

24 мая - день пессимистов. Утром поводов для разочарований будет достаточно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается эмоциональная уязвимость людей, - говорит астролог. - Будьте осторожны со словами. Особенно – с ироничными высказываниями в чей-либо адрес. Не обижайте окружающих. Встречи и переговоры лучше планировать на вторую половину дня. Вечер покажется приятным. Он будет вдохновлять поэтов и художников на создание шедевров. Ночь подарит влюбленным незабываемые впечатления. Супергероями этого дня себя почувствуют Близнецы, Девы, Козероги и Рыбы".

Овен

Небольшими суммами прибыль будет поступать в течение дня. Не переживайте по поводу мелких финансовых неудач. В целом день выдастся неплохой.

Телец

Убыточный день. Только в вечернее время можно рассчитывать на приход денег. Не медлите с ремонтом сантехники.

Близнецы

Вас ожидает значительный финансовый успех. Храните здравый смысл. Не вкладывайте свои средства в рискованные проекты. Приобретение компьютеров желательно отложить.

Рак

Коммерческая деятельность не будет успешной. Дополнительной прибыли не ожидается. Будет ощущаться дефицит средств. Но знакомые не оставят вас в беде.

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Лев

Не ищите быстрого заработка. Доверять рекламным обещаниям не следует. На руки вы получите мизерные деньги. Возникнет ощущение зря потраченного на работу времени.

Дева

В финансовых делах будет везти. Будьте последовательны в своих расчетах. Позаботьтесь о разумном распределении средств.

Весы

Понадобятся дополнительные средства на нужды семьи. Болезнь одного из близких затянется. Заранее сделанный распределение наличных денег придется пересмотреть.

Скорпион

Кошелек будет оставаться полупустым. Изменение рода деятельности не приведет к улучшению ситуации. Экономьте. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Стрелец

Ваш бюджет не будет лихорадить от кризисных колебаний валют. Навредить ему может только непродуманная финансовая политика. Не допускайте поспешных расходов.

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Козерог

Будет сохраняться надежное финансовое обеспечение. Следите за своими вещами утром. Из-за халатности окружающих вы можете понести убытки.

Водолей

Удовлетворительной прибыли не ожидается. Постоянно будет ощущаться небольшая нехватка средств. Критической ситуацию не назовешь. Не нервничайте. Скоро все будет хорошо.

Рыбы

Отстаивайте свои финансовые интересы. Выясняйте причины уменьшения заработной платы. Не позволяйте себя обмануть. Действуйте смело - и вы победите.

В течение недели с 24 по 30 мая следите за тем, что и сколько едите. Считайте калории, если не хотите набрать лишний вес.