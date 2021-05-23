Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем

 
Ексклюзивы
1/5
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 468
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 396
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2088
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 720
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 342
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 756
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1359
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 261
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 324
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 324
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 07:00

Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем

  Комментировать
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Встречи и переговоры лучше планировать на вторую половину дня. Фото: pixabay.com

24 мая - день пессимистов. Утром поводов для разочарований будет достаточно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается эмоциональная уязвимость людей, - говорит астролог. - Будьте осторожны со словами. Особенно – с ироничными высказываниями в чей-либо адрес. Не обижайте окружающих. Встречи и переговоры лучше планировать на вторую половину дня. Вечер покажется приятным. Он будет вдохновлять поэтов и художников на создание шедевров. Ночь подарит влюбленным незабываемые впечатления. Супергероями этого дня себя почувствуют Близнецы, Девы, Козероги и Рыбы".

Овен

Небольшими суммами прибыль будет поступать в течение дня. Не переживайте по поводу мелких финансовых неудач. В целом день выдастся неплохой.

Телец

Убыточный день. Только в вечернее время можно рассчитывать на приход денег. Не медлите с ремонтом сантехники.

Близнецы

Вас ожидает значительный финансовый успех. Храните здравый смысл. Не вкладывайте свои средства в рискованные проекты. Приобретение компьютеров желательно отложить.

Рак

Коммерческая деятельность не будет успешной. Дополнительной прибыли не ожидается. Будет ощущаться дефицит средств. Но знакомые не оставят вас в беде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех

Лев

Не ищите быстрого заработка. Доверять рекламным обещаниям не следует. На руки вы получите мизерные деньги. Возникнет ощущение зря потраченного на работу времени.

Дева

В финансовых делах будет везти. Будьте последовательны в своих расчетах. Позаботьтесь о разумном распределении средств.

Весы

Понадобятся дополнительные средства на нужды семьи. Болезнь одного из близких затянется. Заранее сделанный распределение наличных денег придется пересмотреть.

Скорпион

Кошелек будет оставаться полупустым. Изменение рода деятельности не приведет к улучшению ситуации. Экономьте. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Стрелец

Ваш бюджет не будет лихорадить от кризисных колебаний валют. Навредить ему может только непродуманная финансовая политика. Не допускайте поспешных расходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини

Козерог

Будет сохраняться надежное финансовое обеспечение. Следите за своими вещами утром. Из-за халатности окружающих вы можете понести убытки.

Водолей

Удовлетворительной прибыли не ожидается. Постоянно будет ощущаться небольшая нехватка средств. Критической ситуацию не назовешь. Не нервничайте. Скоро все будет хорошо.

Рыбы

Отстаивайте свои финансовые интересы. Выясняйте причины уменьшения заработной платы. Не позволяйте себя обмануть. Действуйте смело - и вы победите.

В течение недели с 24 по 30 мая следите за тем, что и сколько едите. Считайте калории, если не хотите набрать лишний вес.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4923
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4878
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 4554
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4464
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 3285
Общество
Народные приметы 24 мая. Будут ли летом грозы
Народные приметы 24 мая. Будут ли летом грозы Просмотров: 54
Церковный праздник 24 мая. Сегодня можно потерять покой в семье
Церковный праздник 24 мая. Сегодня можно потерять покой в семье Просмотров: 378
В Нью-Йорке построили остров на колоннах за 260 млн долларов
В Нью-Йорке построили остров на колоннах за 260 млн долларов Просмотров: 225
Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка
Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка Просмотров: 72
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Голосов: 56319
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть