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среда, 24 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 24 февраля: в чей карман пойдут деньги

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Гороскоп на 24 февраля: в чей карман пойдут деньги
Время обновить программное обеспечения в компьютере. Покупайте мобильные телефоны и офисную технику. Фото: pixabay.com

24 февраля получите прибыль в виде наследства или подарка. Таким образом будет решена часть материальных проблем. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день приятных новостей, - говорит астрологиня. - Активно общайтесь с людьми. Можно спланировать плотный рабочий график. Время обновить программное обеспечения в компьютере. Покупайте мобильные телефоны и офисную технику. Сдавайте в ремонт автомобили. Не планируйте длительного путешествия. Хорошо пройдут короткие путешествия. Деньги пойдут в карман Раков, Весов и Водолеев. Быстро будет распространяться информация. Можно запускать рекламные ролики. Товар найдет своего покупателя".

Овен

Увеличивается отток средств. Некоторая сумма может быть просто утерянной. Следите при осуществлении операций купли-продажи.

Телец

Финансовый вопрос будет стоять остро. От некоторых покупок придется отказаться. Изменение места работы существенно не повлияет на положение дел.

Близнецы

Без веских причин накричите на близкого человека. Найдите в себе смелость извиниться.

Рак

Один за другим разрушаться ваши планы. Отнеситесь к этому с юмором. Тем более что любимые все поймут.

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Лев

Ваши финансовые возможности не могут обеспечить желаемого прожиточного уровня. Кризисный период продолжается. Оценивайте ситуацию трезво.

Дева

Будут поступать небольшие суммы денег. Этого будет достаточно для покрытия текущих расходов. Не покупайте бытовой техники. Поддерживайте переписку с приятными людьми.

Весы

Удачный день. Деловые партнеры не подведут. Деньги будут поступать без задержки. Проследите за правильностью оформления финансовой документации.

Скорпион

Ваша популярность среди представителей противоположного пола растет. Не отказывайтесь от приглашения на вечеринку. Особенно если нет пары.

Стрелец

Суета в доме будет вызывать недовольство. Вам не дадут спокойно отдохнуть в конце рабочего дня. Придется немного потерпеть.

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Козерог

Скучать из-за материальных затруднений не придется. На все необходимое денег хватает. Еще немного будет оставаться.

Водолей

Дефицита денег не будет. Будьте щедрыми на помощь ближним. Отдайте часть своих средств на благотворительные дела.

Рыбы

Озабоченность и тревога будут сопровождать вас в течение дня. Попросите любимых дольше побыть с вами в этот вечер.

Астрологиня рассказала, что принесет последняя неделя зимы.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
февраля

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