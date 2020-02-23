Гороскоп на 24 февраля: почему все дела лучше перенести на утро

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4149
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4914
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
8
5
4
9
5
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Видео
Все видео
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1728
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 594
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 24 февраля: почему все дела лучше перенести на утро

  Комментировать
Гороскоп на 24 февраля: почему все дела лучше перенести на утро
Легко будут доходить согласия партнеры.Фото: astrozodiac.net

24 февраля не отказывайте ближнему в поддержке. Любая помощь вернется сторицей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проявляйте чуткость и милосердие. Утро сложится лучше всего, - говорит астролог. - Легко будут доходить согласия партнеры. Чаще могут встречаться приветливые люди. Вечером ситуация в корне изменится. Вдруг окружающие начнут проявлять эгоизм и агрессивность. Берегитесь проявлений этих качеств у окружающих. Не провоцируйте человеческую злость. Важные свидания и встречи не стоит планировать на вечер".

Овен

Утром финансовые операции будут проходить удачно. Не откладывайте их на вечер. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

Телец

Неудачи будут сопровождать вас во второй половине дня. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Близнецы

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете.

Рак

Поступление доходов надо немного подождать. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку.

Лев

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не надо. Перечисляйте деньги на рынке.

Дева

Партнеры начнут выявлять инициативу. Не оставайтесь бесстрастными. Этот день обещает быть интересным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Весы

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Скорпион

Постоянно будет ощущаться нехватка средств, несмотря на увеличение размера заработка. Растет количество непредвиденных расходов.

Стрелец

Напомнят о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует.

Козерог

Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого.

Водолей

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится.

Рыбы

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными.

С 24 февраля по 1 марта работа будет продвигаться медленно, но это к лучшему. Тише едешь - дальше будешь.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 24 февраля: почему все дела лучше перенести на утро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 34093
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 22554
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 17794
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 15399
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11889
Общество
Зима возвращается. Сегодня в Украине ожидаем снег
Зима возвращается. Сегодня в Украине ожидаем снег Просмотров: 450
Каждая область готова к выявлению коронавируса - Гончарук
Каждая область готова к выявлению коронавируса - Гончарук Просмотров: 108
Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире
Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире Просмотров: 216
На Закарпатье полиция задержала мужчину, который вербовал женщин в сексуальное рабство
На Закарпатье полиция задержала мужчину, который вербовал женщин в сексуальное рабство Просмотров: 198
Обострение на Донбассе: оккупанты обстреливают из артиллерии
Обострение на Донбассе: оккупанты обстреливают из артиллерии Просмотров: 414
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 49165
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua