Гороскоп на 24 февраля: почему все дела лучше перенести на утро

Легко будут доходить согласия партнеры.Фото: astrozodiac.net

24 февраля не отказывайте ближнему в поддержке. Любая помощь вернется сторицей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проявляйте чуткость и милосердие. Утро сложится лучше всего, - говорит астролог. - Легко будут доходить согласия партнеры. Чаще могут встречаться приветливые люди. Вечером ситуация в корне изменится. Вдруг окружающие начнут проявлять эгоизм и агрессивность. Берегитесь проявлений этих качеств у окружающих. Не провоцируйте человеческую злость. Важные свидания и встречи не стоит планировать на вечер".

Овен

Утром финансовые операции будут проходить удачно. Не откладывайте их на вечер. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

Телец

Неудачи будут сопровождать вас во второй половине дня. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Близнецы

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете.

Рак

Поступление доходов надо немного подождать. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку.

Лев

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не надо. Перечисляйте деньги на рынке.

Дева

Партнеры начнут выявлять инициативу. Не оставайтесь бесстрастными. Этот день обещает быть интересным.

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Весы

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Скорпион

Постоянно будет ощущаться нехватка средств, несмотря на увеличение размера заработка. Растет количество непредвиденных расходов.

Стрелец

Напомнят о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует.

Козерог

Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого.

Водолей

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится.

Рыбы

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными.

С 24 февраля по 1 марта работа будет продвигаться медленно, но это к лучшему. Тише едешь - дальше будешь.