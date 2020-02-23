Гороскоп на 24 февраля - 1 марта: как сделать последнюю неделю зимы успешной

Делитесь своим опытом. Не завидуйте чужому успеху. Фото: astrozodiac.net

С 24 февраля по 1 марта работа будет продвигаться медленно, но это к лучшему. Тише едешь - дальше будешь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это неделя критиков и исследователей. Она начнется с неожиданностей и открытий, - говорит астролог. - Многие захотят вас поучать. Не поддавайтесь на спор. Прислушайтесь к советам и наставлениям, но делайте, как считаете нужным. Это лучший способ сделать последнюю неделю зимы успешной и счастливой. Щедро делитесь своим опытом. Не завидуйте чужому успеху. Порадуйтесь за тех, кто чего-то достиг и попробуйте разгадать секрет их побед. Все договоренности оформляйте в письменном виде. Позже будет возникать меньше недоразумений".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы самоуверенны и полны сил. Но переоценивать свои возможности не следует. Сейчас лучше планировать, чем браться за несколько дел одновременно. Финансовая ситуация будет зависеть от работы в команде.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не спешите реагировать на вызовы, которые будет ставить перед вами судьба. Учтите, сколько усилий нужно приложить, чтобы достичь желаемого.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Больше всего проблем будет возникать на работе. Будьте готовы к любым вызовам. Убежать от них не удастся, даже если поменяете работодателя.

Рак (22 июня - 22 июля)

Оставайтесь собой. Не ускоряет изменения и не позволяйте никому заставлять вас к чему-то. Следите за колебанием курса валют. Рисковать деньгами сейчас нельзя.

Лев (23 июля - 23 августа)

Новый знакомый изменит немало взглядов на жизнь. Он появится сейчас не для того, чтобы стать вашей парой, а чтобы расширить кругозор.

Дева (24 августа - 23 сентября)

С головой погрузитесь в новые отношения. Не обольщайтесь на внешние прелести. Можете сами себя обмануть, приписав новым знакомым не свойственные им качества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 22-23 февраля: чем будут удивлять последние выходные зимы

Весы (24 сентября - 23 октября)

Новые работодатели будут обещать высокие заработки, но на руки получите столько же, как и раньше. Контролируйте артериальное давление. Поддержите организм, чтобы он легче перенес весенний авитаминоз.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Продумывайте каждый финансовый шаг. Если действовать наугад, потеряете контроль над ситуацией. Рассчитывайтесь наличными. Банкомат может зажевать карточку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете расстроены из-за застоя в делах и невозможности реализовать свои планы. Любимые могут выявлять не лучшие черты. Если готовы с ними мириться, отношения станут крепче.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Принимайте друзей такими, какие они есть. Укажите на определенные границы, за которые им не стоит переходить. Но критиковать не следует. Потеряете отношения, которыми дорожили.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не обращайте внимания на препятствия в финансовых делах. Действуйте потихоньку, чтобы достичь желаемого. Вы не готовы к переменам в личной жизни. Подождите с принятием решений о браке и увеличение в семье.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете удивляться человеческому эгоизму. Держитесь подальше от людей, которые могут серьезно подвести. Они часто могут ставить перед фактом и не учитывать ваших желаний.

С 24 февраля начинается Сырная неделя, Колодия или Масленица. Главным блюдом в эти дни в Украине всегда были вареники с сыром.