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вторник, 24 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 24 декабря: когда ждать заработков

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Гороскоп на 24 декабря: когда ждать заработков
Демонстрируйте избранникам свое доверие. Позвольте им спланировать ваш романтический вечер. Фото: astrozodiac.net

24 декабря достичь успеха можно неожиданно легко, если не помешает нерешительность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Действуйте смело и не пытайтесь предсказать результат, - говорит астролог. - Просто верьте в свою счастливую звезду. Заработки поступят вечером. Резко повышается плодовитость организма. Не допустите появления нежелательной беременности. Бодрствуйте во время оформления финансовой документации. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Демонстрируйте избранникам свое доверие. Позвольте им спланировать ваш романтический вечер. Расслабьтесь и получайте удовольствие ".

Овен

Старайтесь не делать любимым замечаний. Они их будут воспринимать как личное оскорбление. Будьте щедрыми на комплименты.

Телец

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Берегите свои вещи от повреждения в публичных местах.

Близнецы

Не пропустите возможности завязать новое знакомство. В вашей жизни начинается очередная романтическая полоса. Ищите свою пару.

Рак

Будет наблюдаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя обновкой.

Лев

Обходите авантюрные финансовые предложения. Наблюдайте за изменением экономической ситуации. Не рискуйте собственными деньгами.

Дева

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

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Весы

В вашей душе будут бороться сомнения и надежды. Поговорите с любимыми откровенно. Все быстро выясните и успокоитесь.

Скорпион

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными покупками. Близким людям нужна ваша помощь. Подставьте свое сильное плечо вовремя. Будьте терпеливыми.

Стрелец

Расходы не будут покрываться доходами. Не стоит заниматься вопросами купли-продажи недвижимости. Выгодных предложений не будет.

Козерог

Ваши попытки увеличить свои заработки не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Не одалживайте людям деньги.

Водолей

Ожидается поступление доходов. Удачно воспользоваться ими вы не сможете. Подождите с затратами. Хорошо пройдут банковские операции.

Рыбы

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам и к неожиданным выигрышам. Будет надоедать ухаживания неприятного для вас человека.

26 декабря состоится солнечное затмение - последнее в этом году. Астролог предупредила, каких изменений ждать.

Автор: Gazeta.ua
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