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вторник, 24 августа 2021 07:00

Гороскоп на 24 августа: почему стоит прислушаться только к собственному сердцу

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Гороскоп на 24 августа: почему стоит прислушаться только к собственному сердцу
Не спорьте этого дня со старшими. Их опыт и советы помогут избежать ошибок. Фото: pixabay.com

24 августа - день смелой и уверенной в себе молодежи. Самое время делать первые шаги к будущей карьере. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На пути к своей цели молодеж не будет замечать препятствий, - говорит астролог. - Однако благодаря одной только самоуверенности достичь желаемого будет трудно. Не спорьте этого дня со старшими. Их опыт и советы помогут избежать ошибок. Не сдерживайте своего желания слегка обновить интерьер своего дома. В этот день стоит прислушаться только к собственному сердцу. Оно подскажет, которых друзей, партнеров, работу или учебу выбрать. Об этом выборе не пожалеете. Результат вас приятно удивит".

Овен

В вашу жизнь могут вернуться неприятные люди. На этот раз попробуйте достойно выйти из ситуации. Не оставляйте возможности продолжения этих отношений.

Телец

Могут подвести финансовые партнеры. Не привлекайте к своему бизнесу чужие капиталы. Потерянные вещи не вернутся к вам. Ювелирные изделия не покупайте.

Близнецы

Благоприятное время для знакомства. Не отказывайтесь от приглашения на свидание. Ваша жизнь может круто измениться.

Рак

Вы будете в шаге от счастья. Не пропустите волшебной момент. Сегодня ваш день. Отбросьте сомнения и неуверенность.

Лев

Общий язык с любимыми найти будет непросто. Молчите. Так вы избежите удаления в отношениях.

Дева

Все изменится к лучшему. Вовремя поступать заработанные деньги. Не отвергайте возможности и дополнительного заработка. Порадуйте домашних обновками.

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Весы

Вы можете попасть в любовный треугольник. Выберите пассивную позицию. Ситуация разрешится сама.

Скорпион

Вы будете находиться под влиянием авторитетного лица. Не позволяйте этому человеку влиять и на вашу личную жизнь.

Стрелец

Сократите список расходов. Рассчитайтесь с долгами. Не планируйте проведения финансовых переговоров. Это не ваш день.

Козерог

Вы не будете видеть путей улучшения финансовой ситуации. Их сейчас действительно нет. Не изменяйте основного направления деятельности. Обходитесь наличными средствами.

Водолей

Предлагать руку и сердце не время. Вы можете получить отказ. В любимых будет плохое настроение. Не решайте серьезных вопросов.

Рыбы

Дети будут мешать осуществлению ваших романтических планов. Оставить их на бабушку или соседку не удастся. Смиритесь с этими обстоятельствами. Любимые вас поймут.

Астролог сделала неожиданный прогноз на неделю. Ее советы заинтересуют каждого.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
августа

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