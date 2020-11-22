Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться

Хороший урожай соберут люди, которые прислушиваются к своему сердцу. Фото: pixabay.com

Неделя с 23 по 29 ноября способствует тем, кто привык добиваться и побеждать. Поверьте в свои силы. Не бывает ничего невозможного. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это неделя людей активных и инициативных, которые точно знают, чего хотят. Реализуйте свои замыслы, - говорит астролог. - Желание Раков, Весов и Водолеев начнут осуществляться. Хорошо пойдут дела у продавцов и логистов. Не надо покупать одежду и менять имидж. Это будет неудачно. Больше доверяйте внутреннему чутью, чем подстрекательстве других. Хороший урожай соберут люди, которые прислушиваются к своему сердцу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Трудно будет вестись тем, кто привык всего добиваться самому. Лучше будет прибегать работа в команде. Отложите на время начало ремонта. Потратите слишком много денег. Многие захотят поучить вас жизни. Держитесь от таких советников подальше.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Ваш успех сейчас будет зависеть от работы всего коллектива. Если не знаете, что делать дальше, просто плывите по течению. Не пытайтесь успеть туда, куда по разным причинам вас что-то не пускает.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не опаздывайте с принятием решений, иначе это сделают за вас другие. Передайте ответственность за дела помощникам. Усталость берет верх. Самостоятельно трудно будет все привести в порядок.

Рак (22 июня - 22 июля)

Это неделя путешествий и впечатлений. Бюджет пополнится без особых усилий с вашей стороны. Сумеете выгодно вложить сбережения. Проблем избежит тот, кто прислушивается к внутреннему голосу. Помогайте родителям и любимым.

Лев (23 июля - 23 августа)

Удачное время для покорения новых вершин и расширение круга общения. Все планы и замыслы, которые выстраивали в течение месяца, легко будет воплотить в жизнь. Оставайтесь внимательными в магазине и на рынке. Неудачное время для приобретения мебели, автомобилей и спортивного снаряжения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Этот период будет много обещать, но мало даст. Придется принимать решения, которые вам не нравятся. Не ожидайте помощи молча. Говорите о своих потребностях. Расходы превышают заработки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунное затмение: что нужно знать и как к нему готовиться

Весы (24 сентября - 23 октября)

Новые условия на работе мало кого будут удовлетворять. Готовьтесь искать общий язык с напарниками и руководством. Усложняются отношения с соседями. Любимые помогут найти мудрое решение в делах. С новой силой вспыхнут старые чувства.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Самоуверенность побуждает сделать то, на что раньше не решались. Берегитесь убытков из-за невнимательности. Есть риск побить телефон или поцарапать собственное авто. Цените отношения, которые есть. Не пора менять партнера. Новые знакомые быстро разочаруют.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Рядом будут надежные партнеры, готовые выручить и взять на себя часть ваших расходов. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это подходящее время для решения старых конфликтов. Вернут старый долг. Появятся новые поклонники. Среди них не будет достойной пары.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не стоит надеяться на благосклонное отношение к вам от бывших покровителей. Они поставят в невыгодные условия. Лучше отказаться от займа. Ограничений в средствах не будете чувствовать, если не тратить деньги на прихоти. Проводите вечера с детьми и любимыми. Это сблизит семью.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это неделя неприятных новостей. Пессимистический настрой возобладает. Слухи помешают достичь желаемого. Не позволяйте себе расслабиться и отложить работу, которая приносит хорошие заработки. Будьте осторожны в стремлении к независимости.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ваша уверенность в том, что все будет хорошо, поможет беззаботно прожить это время. Все будет в корне меняется к лучшему. Разумно распорядитесь сбережениями. В сердце будет царить весна. Партнеры могут не разделять вашего настроения. Это не повод ссориться. Отвлекайте любимых от пессимистических мыслей. Посвящайте им стихи.

21 декабря берет свое начало Эра воздуха. Она приходит на смену Эри Земли. Астролог предупредила, к каким изменениям стоит готовиться.