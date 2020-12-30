Гороскоп на 2-3 января: какими будут первые выходные 2021 года

Начавшаяся 2 января работа быстро будет завершена. А результаты вас порадуют. Фото: pixabay.com

2-3 января стоит начинать то, над чем планируете работать в течение года. Все дела будут прибегать легко и дадут хороший результат. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Важнейшие дела планируйте на субботу, - говорит астрологиня. - Для большинства начинаний этот день весьма благоприятен. Начавшаяся 2 января работа быстро будет завершена. А результаты вас порадуют. Лучшим отдыхом станет общения с нетронутой природой. Проведите больше времени на свежем воздухе. В воскресенье нас ждет масса мелких неприятностей. Старайтесь никуда не спешить этого дня".

Овен

Немного здорового эгоизма не помешает. Деньги будут водиться в кармане. Позвольте себе наконец приобрести долгожданную вещь.

Телец

Дефицита средств не будет. Ожидается и дополнительный приход. Но из-за собственной недальновидности вы можете потратить неоправданно большую сумму. Контролируйте расходы.

Близнецы

Удивительно удачный период. Будет везти в любых финансовых делах. Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможные прибыли в виде подарков.

Рак

Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи. Это улучшит настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма.

Лев

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов.

Дева

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Даже если в ближайшее время заметной выручки не предусматриваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю

Весы

Денег хватит на все необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

Скорпион

Поступят ожидаемые средства. В эти дни не придется экономить. Сделайте небольшие подарки родным.

Стрелец

Расходы на повседневные нужды резко увеличиваются. Близкие не смогут предоставить существенной помощи. Поэтому стоит выбирать экономичные формы отдыха.

Козерог

В конце выходных вы не досчитайтесь заметной суммы. Не проявляйте безопасности в обращении с финансами. Не берите ссуд.

Водолей

Остерегайтесь кражи. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Особенно в дороге. Большую сумму придется потратить на нужды больных родственников.

Рыбы

Просто в выходные ваша экономика может пережить серьезные изменения. Не обещайте на эти дни материальной помощи людям. Не идите на финансовый риск.

Чем каждого из нас порадует неделя, которая начинает год.