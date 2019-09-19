Гороскоп на 23 сентября: какие знаки будут чувствовать себя победителями

День начнется с кучи мелких неприятностей и недоразумений. Фото: astrozodiac.net

В понедельник 23 сентября Солнце переходит к знаку Весов. Утром трудно будет настроиться на работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День начнется с кучи мелких неприятностей и недоразумений, - говорит астролог. - Не стоит планировать важных дел до обеда. Лучше будет вестись в вечерние часы. Старайтесь не спешить. Быстро сделанное придется переделывать. Звезды не будут способствовать хорошему заработку. Обращаться в официальные учреждения не следует. Представленные на рассмотрение документы могут быть потеряны. Судебные дела будут затягиваться. Победителями себя почувствуют Тельцы и Девы".

Овен

Кошелек вряд ли выдержит большую нагрузку. Выход из положения найдется не сразу. Понадобятся дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Телец

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие заработки. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь. Предмет вашей любви не будет спешить на встречу. Безумной страсти от него ждать не надо. Займитесь любимыми делами.

Близнецы

Приложите усилия для улучшения материального положения. Надеяться на удачу не следует. На невнимательных ждут убытки.

Рак

Зарплату задержат. Выплаты будут поступать небольшими суммами. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание.

Лев

Будут поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги. Времени на личную жизнь будет не хватать. Старайтесь не выпускать из виду детей.

Дева

Удача будет сопровождать вас. Даже при наличии финансового дефицита удастся приобрести необходимые вещи за умеренную цену. За некоторые услуги можно рассчитаться бартером. Будет беспокоить головная боль. Не допускайте переутомления.

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Весы

Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи. В семье будет царить согласие. Партнеры станут ближе друг к другу. Дарите любимым больше тепла. Они хотят вашей заботы.

Скорпион

Впереди сложный финансовый период. Позаботьтесь о сохранности своего капитала. Уединиться с любимыми не будет возможности. Для откровенного разговора не лучшее время.

Стрелец

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевый хлам. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Козерог

Новых поступлений не будет. Разделите расходы на хозяйственные нужды между всеми платежеспособными членами семьи.

Водолей

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Старайтесь не вмешиваться в дела окружающих со своими советами. Держитесь подальше от конфликтующих сторон. Вас могут сделать виновными.

Рыбы

Цените атмосферу доверия в своем доме. Будущее таких отношений будет внушать оптимизм. Можно планировать пополнение в семье.

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