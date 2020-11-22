Гороскоп на 23 ноября: кому обеспечен финансовый успех

Желательно больше молчать, чтобы не наговорить лишнего. Фото: pixabay.com

23 ноября проблемные ситуации в личной жизни будут повторяться. Могут возникать ощущение беспомощности. Не теряйте оптимизма. Лучше с головой окунуться в работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается внутренняя тревожность у людей и животных, - говорит астролог. - Иногда можно будет наблюдать проявления агрессивности у собак и кошек. И люди станут более жесткие в поведении. Желательно больше молчать, чтобы не наговорить лишнего. Не стоит вести откровенные беседы. Ваши откровения станут известны всем. Женщинам желательно провести больше времени на кухне. Приготовленные этого дня блюда будут очень вкусными. Львам и Весам обеспечен финансовый успех".

Овен

Не жалейте о потерянных в этот день деньгах. Вовремя сделанные денежные вклады впоследствии принесут прибыль. Поработайте на будущее.

Телец

Деньги не будут держаться в ваших руках. Контролируйте свои расходы. Старайтесь не опорожнять карманы до копейки. Прибыли не ожидается.

Близнецы

Хорошо будут прибегать небольшие денежные операции. Не стройте грандиозных проектов. Деловые поездки вряд ли будут прибыльными. Предоставьте материальную поддержку пожилым родственникам.

Рак

Снижаются темпы роста доходов. Это существенно не повлияет на ваш бюджет. Не переживайте из-за мелких неудачи. Вы без проблем будете обеспечивать свои потребности.

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Лев

Ожидаемые деньги будут поступать без задержек. Покупайте мебель и предметы интерьера. Проверяйте сдачу на рынке.

Дева

Соблюдение всех финансовых обязательств становится обременительным для вас. Подумайте о возможности передачи части из них другим членами семьи.

Весы

День удачных финансовых шагов. Не позволяйте себе лениться. Люди будут идти навстречу вашим материальным интересам. Операции с недвижимостью лучше не проводить.

Скорпион

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Не рассчитывайте на удачу. Учитывайте финансовый риск. Материальная поддержка понадобится родственникам.

Стрелец

Прогнозируется значительный отток средств. Увеличиваются ежедневные расходы. Понадобится дополнительная сумма на поддержание здоровья. Не отказывайтесь от подработки.

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Козерог

Вы не будете успевать реагировать на изменение ситуации, поэтому трудно будет спланировать дневные расходы. Старайтесь не допускать переплаты за предоставленные услуги.

Водолей

Удерживайте деньги в своих руках. Займитесь созданием финансового запаса. Сократите список расходов. Вскоре вашему бизнесу понадобится дополнительное финансирование.

Рыбы

Рассмотрите возможность перехода на новое место работы. Не подписывайте финансовых поручений. Потерянные вещи не вернутся к вам.

Неделя с 23 по 29 ноября способствует тем, кто привык добиваться и побеждать. Поверьте в свои силы. Не бывает ничего невозможного.