Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех

23 мая дела пойдут в гору. Смело меняйте работу и напоминайте должникам, чтобы вернули деньги и вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Кризисные моменты - позади, - говорит астролог. - Это время рискованной финансовой деятельности. Изменения в работе побуждают вас задуматься над дополнительным источником заработка. Любимые предстанут перед выбором. В их жизни появится новая симпатия. Берегитесь конкурентов. На Весов, Скорпионов и Водолеев ждет непостижимый успех. Обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений непросто будет договориться этого дня".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Воздержитесь от материальных претензий в адрес родственников. Вы проигрываете в судебной тяжбе за наследство.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Воздержитесь от приобретения и установки в доме техники. Рано знакомить любимых с родителями. Им трудно будет принять ваш выбор.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Придут деньги, которые давно должны. Вложите их в раскрутку своего бизнеса или потратьте на самообразование.
Рак (22 июня - 22 июля)
С вами будут охотно работать. Электрики и сантехники могут иметь много заказов. Не стоит слепо доверять слухам. Ваша ревность огорчит любимых.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Рабочее место оборудуйте на балконе. Сможете там уединяться, если из офиса придется перейти на дистанционную работу. Должники вернут деньги.
Дева (24 августа - 23 сентября)
В молодых семьях встанет вопрос, надо ли жить вместе дальше. Задумаетесь над разводом. О таких решениях скоро пожалеете.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Финансовые дела пойдут в гору. Вовремя ремонтируйте авто, если не хотите заглохнуть посреди дороги. Напомнит о себе аллергия.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Поступят ожидаемые деньги. Уступайте любимым, даже если знаете, что они неправы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Переход к новой команде лучше планировать на следующей неделе. Не перекладывайте на близких ответственность за ваши ошибки.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Не стоит закладывать фундамент дома. Это здание будет аварийным. Здесь часто будут ссориться представители разных поколений.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Дети предпочтут завести нового домашнего любимца. Если не готовы приручить кота или собаку, отдайте предпочтение рыбкам или улиткам.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Проводите вечера с любимыми. Чаще заходите в гости к пожилым родственникам. Спокойно относитесь к их капризам.
22-23 мая - период сентиментальных историй. Человеческие сердца будут чувствительными, а поступки - благородными.
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