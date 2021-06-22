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Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели

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Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Неточно сказанное слово будет вызывать бурю эмоций. Будьте мудрыми, когда общаетесь с людьми. Фото: pixabay.com

23 июня - один из самых сложных дней недели. Следите за рулем и при работе с механизмами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Окружающие будут слишком чувствительными, - говорит астролог. - Неточно сказанное слово будет вызывать бурю эмоций. Будьте мудрыми, когда общаетесь с людьми. Не подвергайте сомнению их право на самоутверждение. Ведите гибкую политику с деловыми партнерами. Любимые увлекутся общением с другими людьми. Речь не идет об измене. Просто однообразие ваших диалогов их утомило. Попробуйте чем-то заинтересовать милых".

Овен

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества.

Телец

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Близнецы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Вовремя платите налоги. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Рак

Допущены этого дня ошибки в ведении дел будут стоить дорого. Не стоит тратить деньги. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

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Лев

Один из самых тяжелых дней. Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Дева

Снижается общий уровень материального обеспечения. Ради перспективы увеличения доходов сейчас придется пожертвовать определенной суммой.

Весы

Карман остается полупустой. Но ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Скорпион

Растет список должников. Заработано немалую сумму. Однако в руки она в полном объеме не может попасть. Отнеситесь к ситуации с юмором. Потому что ее сейчас не изменить.

Стрелец

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

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Козерог

Поступят ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Лучше будут проходить финансовые операции перед концом рабочего дня.

Водолей

Вы получите хорошее вознаграждение за свой труд. Заработок превысит ваши ожидания. Порадуйте себя вкусненьким.

Рыбы

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей.

Астролог приятно удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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22
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