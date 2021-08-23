Гороскоп на 23 августа: кому будет везти на каждом шагу

Налегайте на арбузы. Промывайте почки. Фото: pixabay.com

23 августа полноценный сон поможет преодолеть головную боль и головокружение. Больше отдыхайте и пораньше ложитесь спать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо высыпайтесь перед тем как отправиться в дальний путь за рулем, - говорит астролог. - Воздержитесь от далеких пеших прогулок. Напомнит о себе астма. Остерегайтесь бытового травматизма. Головная боль появится через метеозависимость. Имейте с собой лекарства. Налегайте на арбузы. Промывайте почки. Не злоупотребляйте холодными напитками. Берегите горло. Тельцам, Львам и Девам будет везти на каждом шагу. Не затягивайте с реализацией своих идей и планов. Когда, как не сейчас, демонстрировать свои замыслы и зарабатывать деньги. Силы и здоровье вас не подведут".

Овен

Сдерживайте свой аппетит. Удастся побороть вредные привычки.

Телец

Замедляется обмен веществ. Организм будет склонен к отложение солей в суставах. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь. Пейте чистую воду.

Близнецы

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Рак

Желательно провести разгрузочный день. Голодать нельзя. Не допускайте обезвоживания организма.

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Лев

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь грибковой инфекции.

Дева

Заниматься лечением мозолей и наростов на ногах не стоит. Операции по их удалению пройдут с осложнениями. Сделайте теплые ванночки для ног перед сном.

Весы

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди в этот день. Их иммунная система не сможет сейчас обеспечить надежную защиту.

Скорпион

Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Стрелец

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться очистки.

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Козерог

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Водолей

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Перегрев тела навредит вам.

Рыбы

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

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