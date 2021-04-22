Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше

Целый день будет ощущаться нехватка времени. Старайтесь не терять ни минуты. Фото: pixabay.com

23 апреля можете начинать все заново. Возвращение к прежним отношениям станет началом невероятного романа. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это достаточно сложный день, который не способствует созданию чего-то нового, - говорит астрологиня. - Действуйте, если уверены в успешном завершении начатого вами дела. В выигрыше будет тот, кто умеет наблюдать и слушать. Подражайте опыт старших коллег и не бойтесь сверхурочной работы. За нее хорошо заплатят. Чаще будут случаться случаи мошенничества при проведении торговых операций. Целый день будет ощущаться нехватка времени. Старайтесь не терять ни минуты".

Овен

Решайте свои материальные проблемы с помощью посредников. Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Планировать расширение собственного бизнеса не время.

Телец

Ваша платежеспособность снижается. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Решить чьи-то материальные проблемы вы не сможете.

Близнецы

Следите при заключении официальных соглашений. Отстаивайте свои материальные интересы. Остерегайтесь мошенничества.

Рак

Ваша финансовая политика требует изменений. Подумайте над более эффективными способами заработка. Контролируйте движение денег.

Лев

Наметится улучшение финансовой ситуации. Однако нехватка денег еще будет ощущаться. Отложите проведение операций с недвижимостью.

Дева

Финансовые операции будут проходить с большими задержками. Удерживать положительный денежный баланс будет непросто.

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Весы

Денег в кармане достаточно. В течение дня придется менять финансовые планы. Дополнительных взносов потребуют дети.

Скорпион

Вы понемногу будете выходить из кризисной полосы. Резких изменений к лучшему не будет. Точный расчет и умение работать будут способствовать вашему обогащению.

Стрелец

Не участвуйте в имущественных спорах. Ваша позиция окажется слабой. Заемные знакомым вещи вернутся к вам испорченными.

Козерог

Надежды на повышение заработка окажутся напрасными. Увеличивайте интенсивность труда. Избегайте финансовых авантюр.

Водолей

Обещаниям руководства доверять не следует. Премиальных ближайшее время не будет. Не теряйте чувства реальности при планировании расходов.

Рыбы

Более удачно будут продвигаться дела в начале рабочего дня. Возможны лишние расходы при транспортных перевозок. Вкладывайте деньги в рекламу.

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