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суббота, 22 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 22-23 февраля: чем будут удивлять последние выходные зимы

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Гороскоп на 22-23 февраля: чем будут удивлять последние выходные зимы
Путешествуйте с познавательной целью. Не стоит тратить время на пассивный отдых. Фото: astrozodiac.net

22 февраля - сутки накануне новолуния. Снижайте физическую активность. Организм будет нуждаться в полноценном отдыхе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В воскресенье, 23 февраля, начинается новый лунный цикл. Перед любознательными будут открываться новые горизонты, - говорит астролог. - Читайте, изучайте, исследуйте. Настоящий азарт будут вызывать интеллектуальные игры. Путешествуйте с познавательной целью. Не стоит тратить время на пассивный отдых. Старайтесь быть более дипломатическими. Неуступчивость будет препятствовать нормальному диалогу с близкими. Последние выходные зимы будут удивлять приятными встречами. Посреди улицы будете замечать людей, с которыми ранее были теплые и искренние отношения. Не следует рассуждать, что и когда отдалило вас друг от друга. Просто проведите вместе время приятно".

Овен

Берегите свои вещи от повреждения. На приобретение новых средств не хватит. Причин для раздражения будет достаточно. Следите за собой. Не наговорите лишнего милым под горячую руку.

Телец

Ваш кошелек будет полупустой. Придется выбирать между необходимым и желательным. Элитный отдых можно будет позволить себе чуть позже.

Близнецы

Вкладывайте деньги в обустройство вашего приусадебного участка. Но не выставляйте на продажу своей недвижимости.

Рак

Дефицита средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.

Лев

Ищите бюджетные формы отдыха. Не берите на себя дополнительных затрат. Хватит искать милых за морями. Присмотритесь внимательнее к своему окружению. Ваше счастье рядом.

Дева

Не планируйте романтическое свидание на субботу. Этот день не будет способствовать сближению в отношениях. В воскресенье удачно пройдет прогулка в парке, поход в кинотеатр или романтический ужин.

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Весы

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты.

Скорпион

Любимые с удовольствием проведут с вами эти дни. Позаботьтесь о культурной программе на двоих.

Стрелец

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. Вы слишком увлекаетесь теорией человеческих взаимоотношений. Пора переходить к практике. Вы – хозяин своего счастья.

Козерог

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Просчитывайте свои финансовые шаги. Не используйте кредитных карточек.

Водолей

Провести выходные по своему усмотрению не удастся. Знакомые и друзья не дадут возможности побыть наедине с любимыми.

Рыбы

В субботу утром подарите любимым всю свою нежность. Эти выходные принесут обоим много приятных впечатлений.

По словам астролога, на этой неделе хорошо пройдет работа над своим телом. Благодаря диете легко будет похудеть. Каких еще сюрпризов следует ожидать с 17 по 23 февраля?

Автор: Gazeta.ua
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22
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