Гороскоп на 22.02.2022: что принесет день шести двоек

Успех и победа светят Девам, Весам и Козерогам. Раньше беритесь за работу, чтобы не проспать свое звездное время. Фото: pixabay.com

22 февраля вы будете иметь особую силу очаровывать людей. Не удивляйтесь вспышке активности партнеров. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В ночь с понедельника на вторник могут беспокоить тревожные сны, – говорит астролог. – Многие люди с утра встанут с тяжелой головой. Не торопитесь браться за лекарства. Около полудня и без них самочувствие значительно улучшится. День шести двоек будет непростым. Не следует планировать разговоры с руководством во второй половине дня. Рискуете попасть под горячую руку. Переезд на новое место жительства желательно отложить. Испытания ждут Овнов и Стрельцов. Не бойтесь. Со всеми проблемами вы справитесь легко и быстро, если не будете откладывать на потом. Успех и победа светят Девам, Весам и Козерогам. Раньше беритесь за работу, чтобы не проспать свое звездное время".

Овен

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные подработки. Создайте денежный запас. В скором времени он понадобится вам и родным.

Телец

Деньги принесет упорный труд. Вкладывайте средства в расширение бизнеса. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Близнецы

День повышенного экономического риска. Финансовые планы будут разрушаться. Новые предложения партнеров не удовлетворят вас. Следите за движением денег.

Рак

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

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Лев

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными покупками. Подписание важных деловых соглашений отложите до четверга.

Дева

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на благотворительные дела. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Весы

Денег очень мало. Хозяйствуйте экономно. Одалживать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Скорпион

День будет удачным. Но заметного обогащения он не принесет. Отложите подписание имущественных поручений. Внимательно проверяйте все предоставленные финансовые бумаги.

Стрелец

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

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Козерог

Доходы будут понемногу расти. Не стоит вкладывать деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием собственного имущества. Купите товары для путешествия и туризма.

Водолей

Денег достаточно для реализации планов. Важнейшие расчетные операции выполните до заката. Не стоит покупать офисную технику.

Рыбы

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Следите за расходами.

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